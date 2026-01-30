L'ATA premia dotze allotjaments turístics per la seva trajectòria i excel·lència
La presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) destaca que aquests premis demostren l’excel·lència del sector
L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha celebrat aquest dijous a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona la setena edició dels Premis d’Apartaments i Vil·les de Vacances, on ha distingit dotze allotjaments per la seva trajectòria i excel·lència en el sector.
Els premis han reconegut una àmplia varietat d’allotjaments en diferents categories, destacant-ne la qualitat, la diversificació i la capacitat d’adaptar-se a les necessitats del turisme actual. Els guanyadors han estat seleccionats per un jurat d’experts, format per professors de la Facultat de Turisme de la UdG, després d’una valoració entre 173 inscrits.
Els premiats són:
- Mas Els Lledoners de RacoRural (Cabanelles) com a millor allotjament turístic amb història.
- Mas Mascaró (Corçà) com a millor allotjament de disseny rústic.
- Golf d’Aro (Santa Cristina d’Aro) com a millor allotjament de disseny modern.
- Ballesteries 34 (Girona) com a millor allotjament per a parelles.
- ADC 2.1. (Figueres) com a millor allotjament de ciutat.
- BlueView Villa (Llafranc) com a millor allotjament de platja.
- Mas Xerragast (Olot) com a millor allotjament de l’interior i Pirineu.
- Mas Badó (Vilamarí) com a millor allotjament per a famílies.
- El Solei (Porqueres) com a millor allotjament en turisme sostenible.
- Vigata 5.6 (Roses) com a millor allotjament en homestaging.
- Casa Blum (Torroella de Montgrí) com a millor allotjament per a mascotes.
- Pou Rodó (Girona) com a millor allotjament adaptat al turisme esportiu.
Durant l’acte, la presidenta de l’ATA, Esther Torrent, ha destacat la importància d’aquests premis com a mostra de l’excel·lència del sector turístic gironí, subratllant que darrere de cada allotjament hi ha equips professionals compromesos amb la qualitat i l’experiència dels visitants. Torrent ha reiterat la importància de combatre l’oferta il·legal i ha demanat als ajuntaments i a la Generalitat que enforteixin les mesures per erradicar-la, ressaltant que el sector turístic gironí és "legal, reglada i professional".
L’acte ha comptat amb les intervencions de la vicepresidenta de la Diputació de Girona, Gemma Geis, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, i el degà de la Facultat de Turisme de la UdG, Lluís Coromina. Tots han elogiat la tasca de l’ATA i la qualitat de l’oferta turística, amb una especial menció a la seva contribució a l’economia local i a la sostenibilitat del model turístic.
