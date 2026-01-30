Roses i Canet de Rosselló posen les bases d’una col·laboració transfronterera en turisme i desenvolupament econòmic
L'objectiu és intercanviar experiències , coneixements i crear taules de treball conjuntes per compartir reptes i solucions
Roses ha acollit aquest dijous la visita institucional d’una delegació de l’Ajuntament de Canet de Rosselló i d’empresaris del municipi, en una trobada impulsada per l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus amb l’objectiu d’intercanviar experiències i coneixements en l’àmbit de la gestió municipal, el desenvolupament econòmic i el turisme.
La delegació ha estat encapçalada per l’alcalde de Canet de Rosselló, Stéphane Loda, i ha comptat amb la participació de Bernard Vial, advocat especialista en dret immobiliari i urbanisme i president de l’ESH; Roger Pla, gerent del càmping Le Brasilia de França; Nicolas Fabre, director general de Serveis de Canet, i l’empresari Michel Fruitet. Per part de Roses, han assistit l’alcalde, Josep Maria Martínez; el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Fèlix Llorens; la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, i el president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra.
Durant la trobada, Miquel Gotanegra ha destacat que "aquesta reunió ha servit per posar la llavor d’una col·laboració transfronterera entre Roses i Canet", remarcant que es tracta de dos municipis amb unes característiques i un model turístic molt similars, que multipliquen per cinc la seva població durant la temporada d’estiu. Gotanegra ha posat en valor el model de col·laboració publicoprivada de Roses i ha subratllat la importància de crear taules de treball conjuntes per compartir reptes i solucions en àmbits com la gestió de l’aigua, els riscos, la sostenibilitat social i el turisme de natura.
Per la seva banda, l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, ha agraït la iniciativa de l’Associació d’Empresaris i ha destacat que "l’Ajuntament es posa al costat del sector privat, col·labora, aporta recursos i és un company de viatge". Martínez ha subratllat les nombroses similituds entre Roses i Canet, tant pel seu caràcter mariner com pel patrimoni, la història, el port i els projectes vinculats a l’aigua i als espais naturals, i ha mostrat la voluntat de concretar aquestes coincidències en projectes comuns en properes trobades.
L’alcalde de Canet de Rosselló, Stéphane Loda, ha destacat la importància de generar sinergies per treballar conjuntament en àmbits com el port, el turisme, l’allargament de la temporada, la gestió de l’aigua i la protecció dels espais naturals. En la mateixa línia, Roger Pla ha remarcat que els empresaris comparteixen preocupacions de futur i que és clau "anar units i treballar plegats el món econòmic i el polític" davant els reptes comuns.
La jornada ha inclòs una visita al port esportiu de Roses, un dels principals punts d’entrada de turisme francès al país, amb un 90% de clientela procedent de França durant la temporada d’estiu, segons expliquen des de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus. En el marc de la visita, l’Ajuntament de Roses ha fet entrega a l’alcalde de Canet de Rosselló del Dracma de Roses i d’un llibre sobre la història del municipi, un recull de documents antics elaborat per l’Arxiu Municipal.
