Allau de sol·licituds
Telefónica cobreix el màxim d’acomiadaments de l’ERO de les seves grans filials amb baixes voluntàries després d’una allau de peticions de sortida
La teleco rep 5.123 sol·licituds per sumar-se voluntàriament a la retallada de plantilla de Telefónica de España, Móviles i Soluciones, per sobre del màxim de 5.040 acomiadaments pactat amb els sindicats
La companyia no descarta acomiadaments forçosos per executar les 169 sortides que no s’han cobert amb adscripcions voluntàries en tres societats més del grup
David Page
Telefónica avança en l’execució de la gran retallada de plantilla a Espanya pactada amb els sinicats. El termini previst per a l’adscripció voluntària als ERO de les sis de les set filials afectades ha acabat i la direcció de la companyia ja treballa a organitzar la materialització de les sortides. A l’espera de tenir les dades definitives després d’un cribratge exhaustiu de les sol·licituds en els pròxims dies, la teleco podrà cobrir enterament amb baixes voluntàries el màxim d’acomiadaments previst en les seves tres grans filials espanyoles, que concentren la immensa majoria de la retallada laboral prevista, però queda la porta oberta a acomiadaments forçosos en altres societats menors.
Telefónica va pactar amb els sindicats UGT, CCOO i Sumados-Fetico una forquilla d’acomiadaments entre un mínim 3.765 i un màxim de 5.040 per a les tres principals filials espanyoles, Telefónica España, Móviles i Soluciones. La companyia ha rebut un total de 5.123 sol·licituds d’empleats disposats a sortir i es garanteix així un 100% de voluntarietat de les baixes en aquestes societats, segons confirmen fonts sindicals. La companyia haurà de rebutjar algunes d’aquestes peticions. Direcció i sindicats han convocat per a la setmana vinent una comissió de seguiment per abordar aquest assumpte.
En concret, la teleco ha rebut 3.955 adscripcions de baixa voluntària de la plantilla de Telefónica de España, 989 peticions de Telefónica Móviles i 179 sol·licituds a Telefónica Soluciones, les tres societats adscrites al denominat conveni col·lectiu d’empreses vinculades (CEV) i que concentren el gruix de la força laboral de la corporació al mercat espanyol. «L’adscripció a l’ero confirma el seu caràcter 100% voluntari i la validesa de les condicions negociades», remarquen des de la UGT. De moment, es tracta de dades provisionals perquè la companyia encara està revisant peticions rebudes per carta i casos particulars amb excedències.
L’acord final amb els sindicats per a les tres grans filials de Telefónica a Espanya estableix una forquilla d’entre 3.765 i 5.040 sortides, amb el compromís de la direcció del grup que només es produirien acomiadaments forçosos si no s’arribaven a adhesions voluntàries suficients per superar la cota mínima d’aquesta forquilla i, també que no se superaria la cota màxima de baixes en cas de depassar-la amb adscripcions voluntàries, com finalment ha passat.
La possibilitat d’acomiadaments forçosos
En paral·lel, els ERO d’altres filials de menor mida no han aconseguit cobrir-se amb baixes voluntàries, i queda oberta la possibilitat de recórrer a acomiadaments forçosos per completar l’ajust previst. La companyia va haver d’ampliar els terminis d’adscripció de baixes voluntàries en el cas de Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital i Telefónica S.A, però la xifra d’adhesions continuen quedant-se curtes.
Un total de 416 empleats han sol·licitat l’adhesió voluntària en aquestes tres societats, poc més del 70% de les 585 baixes previstes en l’acord entre companyia i sindicats. La teleco pot recórrer als acomiadaments forçosos per cobrir les 169 sortides no cobertes amb sortides voluntàries. Els sindicats han sol·licitat a Telefónica que només executi les sortides voluntàries, però la companyia els ha traslladat que «no pot confirmar-ho en aquests moments» i han convocat una nova reunió per al 9 de febrer. En paral·lel, el termini d’adhesió voluntària per a Movistar+, la filial de televisió del grup, encara no ha expirat i acabarà el 6 de febrer. En el cas de Movistar+ el nombre de baixes pactades ascendeix a 175, més d’un 20% de la plantilla de la filial.
Un cost de 2.500 milions
Telefónica aplicarà set expedients de regulació d’ocupació (ERO) en diferents societats i va pactar amb els sindicats un nombre mínim de 4.525 acomiadaments i un màxim de 5.800 sortides. En qualsevol cas, l’empresa calculava que finalment sortiran prop de 5.500 empleats, segons les estimacions que va enviar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Durant el mes de negociacions entre companyia i sindicats la xifra d’afectats es va rebaixar substancialment en relació amb les 6.088 baixes plantejades inicialment. Les sortides es concentraran preferentment en treballadors més grans de 55 anys i amb una antiguitat d’almenys entre 13 i 15 anys en funció de la filial del grup, i si no s’assolís el nombre mínim amb adhesions voluntàries podrien produir-se acomiadaments forçosos.
La companyia xifra en entorn de 2.500 milions d’euros abans d’impostos el cost que haurà de proveir per finançar les indemnitzacions vinculades a les baixes. Telefónica compleix el seu objectiu de tancar un acord amb els sindicats abans de final d’any i poder carregar així en els comptes d’aquest exercici el cost milmilionari que tindrà el procés d’acomiadament col·lectiu. La teleco prefereix comptabilitzar les provisions milionàries en els resultats del 2025, en els quals ja s’apuntarà grans pèrdues el cop financer de la venda de diverses filials a Llatinoamèrica (el grup va registrar unes pèrdues de 1.080 milions fins al setembre pel deteriorament de les desinversions a Hispam).
La compensació mitjana per a cada treballador vorejarà els 455.000 euros –calculada sota el supòsit de les 5.500 sortides que augura la teleco– cosa que suposa gairebé un 20% més que les indemnitzacions que la companyia va pactar amb els sindicats fa només dos anys (llavors van ser 380.000 euros de mitjana per cada empleat que sortia del grup, amb un cost total per a la teleco de 1.300 milions per finançar més de 3.400 baixes).
Les condicions econòmiques pactades ara són les mateixes que fa dos anys (amb rendes que els paga la companyia fins que tinguin edat de jubilar-se), però la indemnització mitjana serà molt més gran perquè els empleats que sortiran amb aquests ERO són més joves que els afectats per l’anterior retallada. En l’anterior la majoria dels empleats que van sortir se situaven entre els 60 i els 65 anys, i els de la retallada de plantilla actual es troben en més proporció entre els 55 i 60 anys.
L’estimació de Telefónica és que la retallada de plantilla li generarà uns estalvis anuals mitjana de despeses directes de prop de 560 milions d’euros a partir del 2028 (500 milions per a les tres grans filials i Movistar+, i uns 60 milions per a les filials de serveis globals i corporatives). No obstant, l’operadora anticipa que els estalvis i l’impacte en generació de caixa positiu ja es notaran des del 2026, igual com la captura dels primers estalvis, ja que la sortida d’empleats adscrits a l’ERO es produirà des del primer trimestre d’aquest any.
Telefónica va aconseguir el suport unànime dels sindicats més grans als termes de la retallada de plantilla a Espanya i per a la renovació dels convenis col·lectius fins al 2030. La direcció de Telefónica, comandada per Marc Murtra, es garanteix així la pau social en un moment clau per al grup, quan ha llançat un nou pla estratègic per al pròxim lustre amb què pretén disparar el creixement i la rendibilitat del grup i que ha de ser la base per participar en l’onada de fusions en el sector europeu de les telecos i fer-ho amb un paper actiu.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa