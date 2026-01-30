El turisme gironí aposta per créixer a França, Regne Unit i el Benelux
El Patronat de Turisme presenta el seu Pla d’Accions i Objectius 2026, amb un pressupost de 6,3 milions d’euros
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha presentat aquest divendres el seu Pla d’Accions i Objectius (PAO) 2026, amb un pressupost de 6,3 milions d’euros per potenciar la promoció, el màrqueting i la comunicació de la destinació. Aquest pla, creat en col·laboració amb el sector turístic, té com a objectiu incidir en els mercats que consideren estratègics com Catalunya, Madrid, País Basc, València, Navarra, a més de França, Regne Unit i Benelux a nivell europeu, com a principal prioritat.
A més, els mercats de creixement i expansió com Alemanya, Suïssa, Àustria, Irlanda, els Estats Units i el Canadà ocuparan la segona posició pel que fa al objectius, mentre que els mercats d’oportunitat com els Països Nòrdics, Itàlia i Polònia seran la tercera prioritat, segons ha explicat en un comunicat el Patronat de Turisme.
Entre les principals accions per a aquest 2026 destaca la participació en fires internacionals a Dublín, Tolosa de Llenguadoc, Filadèlfia i Ciutat de Mèxic, així com un cicle de trobades comercials als Estats Units i el Canadà. El pla també preveu presentacions a París, Londres, València i Munic, així com accions vinculades al turisme esportiu i de reunions i congressos (MICE) a la Costa Brava. A més, es llançarà la nova campanya publicitària "Soc la Costa Brava i el Pirineu de Girona, amb mi vius el doble", que busca humanitzar la destinació i destacar els seus atributs únics i extraordinaris.
Amb aquesta estratègia, el Patronat de Turisme vol consolidar i expandir la destinació als mercats internacionals i, al mateix temps, iniciar els treballs per al Pla Estratègic 2026-2029, que definirà el futur turístic de la Costa Brava i el Pirineu de Girona per als pròxims quatre anys.
Un any de creixement
Pel que fa al balanç de 2025, el turisme gironí ha tancat l'any amb unes xifres molt positives. Les comarques gironines han registrat 8,2 milions de visitants, que van generar fins a 28,4 milions de pernoctacions.
Així mateix, des del Patronat remarquen que la despesa global del turisme estranger a Catalunya ha augmentat un 4,5%, una dada que, asseguren, "confirma la bona dinàmica del sector".
