La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal
La companyia ha entrat en quinze nous mercats durant el 2025 i ja suma 159 ubicacions repartides pels cinc continents
La firma gironina de disseny de mobiliari i decoració Kave Home ha tancat el 2025 amb una facturació de 321,2 milions d’euros, un 23% més que l’any anterior, quan el grup havia ingressat 262 milions. L’empresa, amb seu a Sils, consolida així el seu creixement a doble dígit i preveu continuar ampliant la seva presència internacional amb l’obertura de botigues pròpies a Bèlgica i Portugal.
Segons ha informat la companyia en un comunicat, durant el 2025 Kave Home ha entrat en quinze nous mercats, entre els quals Suïssa, Irlanda, Àustria o Luxemburg, i ha reforçat la seva presència a França amb una nova botiga a París. Amb aquestes obertures, el grup ja suma 159 ubicacions repartides pels cinc continents.
Tot i no detallar ni el resultat net ni l’ebitda, l’empresa subratlla que els comptes del 2025 reflecteixen "la consolidació de l’estratègia d’expansió internacional, l’impuls del canal retail físic i el reposicionament de la marca cap a una proposta més madura i diferencial". En paral·lel, la companyia destaca el creixement del canal professional, on ha reforçat el seu paper com a soci en projectes d’hostaleria i restauració de gran escala. En aquest àmbit, Kave Home assegura que s’ha consolidat com a proveïdor en projectes hotelers d’alt nivell a països com França, Alemanya, Portugal, Itàlia o Espanya.
Una de les empreses que més creix a Europa
Aquest nou exercici de creixement confirma les previsions que la companyia ja avançava fa mesos a aquest diari. Kave Home venia d’una dècada d’expansió accelerada que l’havia situat entre les empreses que més creixen d’Europa. De fet, el rànquing del Financial Times la va col·locar com la desena empresa europea amb més creixement entre el 2014 i el 2024, després de multiplicar per 150 la facturació de la societat Kave Home en deu anys, si es té en compte el negoci B2C —la venda directa al consumidor final, tant en línia com a les botigues físiques—, i no el conjunt del grup.
El CEO de la companyia, Francesc Julià atribuïa aquest creixement a la combinació de les bases industrials i logístiques del grup familiar —amb més de tres dècades de trajectòria— i a una aposta clara per un projecte amb vocació global. L’estratègia s’ha desplegat a través d’un model multicanal que integra botigues pròpies, venda en línia i una extensa xarxa de franquícies i distribuïdors.
Actualment, aproximadament una quarta part de la facturació del grup prové del mercat espanyol, mentre que la major part de les vendes ja es generen a l’exterior, fet que deixa encara marge de creixement en molts dels països on opera.
Kave Home compta amb més de 1.000 treballadors i 42 centres de treball, incloent-hi la xarxa de retail, repartits entre Espanya, França, Itàlia i Àsia. De cara als pròxims exercicis, la companyia es marca com a objectius continuar ampliant la col·lecció de producte, reforçar el canal professional i seguir creixent internacionalment, amb el focus posat en Europa, però sense renunciar a l’expansió global que ha marcat el seu ascens en l’última dècada.
