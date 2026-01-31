L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
Fa tan sols uns mesos la planta estava planificant una ampliació de les seves instal·lacions
La firma dona feina a unes 90 persones i fabrica polímers per al sector tèxtil i l'automoció
La planta de Domo Polymer Solutions Spain a Blanes ha entrat en concurs de creditors i ha aturat completament la seva producció. Aquesta nova situació suposa un gir radical en el panorama de la firma, ja que fa només cinc mesos l'empresa estava presentant un projecte d'ampliació per traslladar a Blanes part de la producció que es feia a França, segons ha relatat l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. Ara, la planta, que dona feina a unes 90 persones i fabrica polímers per al sector tèxtil i l'automoció, s'enfronta a un futur incert.
El concurs es va presentar la setmana passada al jutjat mercantil de Girona. La producció s'ha aturat després d'esgotar les matèries primeres, i el jutjat ja ha nomenat administrador concursal. Fins ara, la plantilla ha cobrat amb puntualitat i, malgrat l'aturada, continua acudint a la planta per tasques de manteniment, segons informa Blanesaldia.
Canvi radical
L'alcalde de Blanes ha explicat aquest dijous al ple municipal com s'ha precipitat la situació de la companyia. "La cosa anava bé, havien fins i tot de treballar més, de fer més producció", ha recordat, assenyalant que el projecte d'ampliació havia passat per la Comissió Territorial d'Urbanisme cap a l'octubre.
Però tot va canviar al desembre. En una reunió, la directora de la fàbrica, Silivia López, li va confessar que "la cosa no estava anant massa bé". Segons ha relatat, dies després, la direcció li va comunicar que les fàbriques del grup, la d'Alemanya i la de França, havien fet fallida i havien entrat en concurs de creditors, un cop que ha acabat afectant també la planta blanenca.
De fet, la directora li va assegurar que estava aguantant la producció "com podia", però que evidentment havien hagut de baixar-la molt. Tot i això, confiava poder recuperar clients que abans tenien França. També li va demanar ajuda per activar contactes institucionals per fer visible la situació.
L'alcalde va traslladar el cas al ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en una reunió a Fitur la setmana passada. Posteriorment, la directora de la planta li va confirmar per telèfon l'entrada de l'empresa en concurs de creditors.
Fallida general
El context de la companyia no és fàcil. A finals de desembre, tres filials alemanyes del grup Domo Chemicals també van presentar insolvència. El jutjat va nomenar un administrador concursal per estudiar opcions de reestructuració. Segons l'empresa, la situació respon a la caiguda de demanda al sector químic europeu, els costos energètics elevats i l'augment d'importacions de resina de poliamida de fora de la UE. De moment, segons explicaven en un comunicat, els sous dels treballadors quedaran coberts durant tres mesos.
Des del 1967
La planta de Blanes té una llarga història. Es va construir el 1967 com a ampliació de l'antiga SAFA -fundada el 1923 i que més tard es va convertir en Nylstar- i acumula més de 50 anys d'experiència en polímers. Des del febrer del 2020 pertany al grup belga Domo Chemicals, que va comprar la divisió de poliamida a Europa que fins llavors era de Solvay.
Hernández ha tancat la seva intervenció amb un missatge de suport: "Jo crec tots estem d'acord que hem d'ajudar en el que sigui possible, en tot el que estigui a la nostra mà". L'alcalde ha anunciat reunions amb el comitè d'empresa i amb l'administrador concursal per buscar solucions a la situació que viu la planta i els seus treballadors.
