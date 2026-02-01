Els pobles de la vall d'Hostoles denuncien talls de llum constants que afecten el dia a dia de veïns i comerciants
Els ajuntaments acusen Endesa de falta de manteniment, però la companyia defensa que respon a avaries puntuals
Gerard Vilà (ACN)
Els veïns i comerciants de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols denuncien que pateixen talls de llum constants, que afecten el seu dia a dia. Asseguren que passa especialment quan hi ha episodis de pluja intensa o vent, com en les darreres setmanes. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, lamenta la situació i recorda que són municipis aïllats on hi ha gent gran que depèn de serveis com la teleassistència i acusa Endesa de falta de manteniment a la xarxa elèctrica. Des de la companyia, però, asseguren que les incidències són puntuals, com la del passat dimarts 27 de gener, que va deixar uns 500 veïns sense llum durant unes tres hores. A més, Endesa diu que la resposta que donen està dins del marge estipulat.
Malestar entre els veïns de la vall d'Hostoles pels "constants" talls de llum que pateixen i que els dificulta el dia a dia. Un bon exemple és en Pep Masó, el farmacèutic de les Planes d'Hostoles que explica que "tot sovint" se'n va la llum i això els genera "un problema". "Nosaltres estem connectats amb la Generalitat i quan ens quedem sense llum no podem despatxar, perquè no podem passar les receptes", explica. En Pep assenyala que també els suposa "un maldecap" perquè han de recuperar totes les vendes que han quedat penjades.
Un altre cas és el d'en Ferran Massegur. Ell té una perruqueria i explica que dimarts passat quan va marxar la llum més de tres hores no va poder donar el servei als clients que tenia reservats. Explica que té molts aparells que depenen de l'electricitat com els assecadors, però que el problema va ser que es va fer fosc perquè la llum va marxar a quarts de quatre de la tarda i va estar més de tres hores sense tornar. "Quan veig que plou, ja tremolo", destaca.
A la Carla Monges també li afecten els talls de llum. Ella té una formatgeria en una zona allunyada del centre i quan es queden a les fosques pot ser que perdin la llet i la producció de tot el dia. Monge assegura que passa "moltes vegades" i que, de fet, van optar per col·locar plaques solars per no dependre de la xarxa. A tot això, cal sumar-hi una altra problemàtica i és que a la zona on viu no hi ha connexió a internet, fet que provoca que Endesa li generi lectures estimades, amb imports molt alts.
Denuncien falta de manteniment
Aquesta situació ha portat els ajuntaments a queixar-se per la falta de manteniment, que, asseguren, té Endesa. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, lamenta la situació i recorda que en pobles aïllats com els de la vall d'Hostoles hi viu molta gent gran "que és especialment vulnerable".
"Aquests talls són massa freqüents i són pel mal manteniment i cada vegada que tenim episodis de pluja tenim talls de llum, de cinc, deu minuts o a vegades de tres hores. Demanem que sigui una infraestructura del segle XXI i no pas dels anys 60", reclama Puig.
Endesa diu que és puntual
Fonts de la companyia argumenten que les incidències són puntuals. Reconeixen que el dia 27 de gener n'hi va haver una que va afectar 2.000 veïns inicialment, però que al cap de pocs minuts s'havia resolt i només n'afectava 500, que, aquests sí, van estar unes tres hores sense llum.
La companyia assenyala que l'anterior incidència és del juliol de 2025 i l'anterior del 2024. A més, des d'Endesa deixen clar que responen en menys temps del que està estipulat pel Govern, tenint en compte que es tracta d'una zona urbana.
