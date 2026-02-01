«La recàrrega col·lectiva serà l’única manera eficient d’electrificar milers de places»
Adrien Castagnie, Managing Director Ibèria en ChargeGuru, ofereix una visió de les característiques del servei, al mateix temps que fa balanç de l'estat de la mobilitat elèctrica a Espanya
Alberto Zamora
La mobilitat elèctrica exerceix un paper clau en el context actual dels desplaçaments. Enfront d'aquest panorama, la companyia ChargeGuru instal·la punts de càrrega per a cotxes elèctrics en garatges comunitaris, edificis d'oficies i empreses, emprant per a això una infraestructura de recàrrega col·lectiva.
El 2025 ha sigut un any clau per a la mobilitat elèctrica a Espanya. ¿Quin balanç en feu des de ChargeGuru?
El balanç és molt positiu i marca un punt d’inflexió. El 2025, Espanya s’ha consolidat com el país de la UE amb més acceleració en l’adopció del vehicle elèctric, superant les 115.000 matriculacions de BEV, un creixement de més del 75% interanual. A nivell europeu, el mercat també s’ha recuperat, amb un augment pròxim al 26% i una quota de mercat pròxima al 17%.
Per a ChargeGuru, aquest creixement s’ha traduït en una demanda sense precedents d’infraestructures de recàrrega. Ja gestionem més de 25.000 edificis a Europa i confirmem que la recàrrega en entorns col·lectius s’ha convertit en la base de la mobilitat urbana, a l’integrar-se allà on el cotxe passa més temps: la llar i la feina.
¿Com ha evolucionat la mentalitat en comunitats de veïns respecte a la recàrrega?
S’aprecia un canvi clar. Els administradors reben cada vegada més sol·licituds i entenen que la instal·lació individual, tot i que legal, no és escalable a llarg termini per limitacions tècniques i de potència. Per això, la recàrrega col·lectiva guanya protagonisme com a solució ordenada i sostenible. El nostre model, ja implantat en més de 200 edificis residencials a Espanya, es percep com una alternativa sense derrames, clau en mà i que revaloritza l’immoble.
¿En què consisteix la solució de recàrrega col·lectiva de ChargeGuru?
La diferència clau és la visió de futur. Creem una infraestructura comuna preparada per a tot l’edifici des del primer dia, amb un comptador i quadre elèctric exclusius per a la recàrrega. ChargeGuru assumeix la inversió inicial i ofereix el servei mitjançant un model de subscripció mensual: només paguen els usuaris que recarreguen, sense cost per a la comunitat ni per als veïns sense cotxe elèctric.
La gestió intel·ligent de la potència garanteix un repartiment eficient i segur, permetent que el sistema creixi amb el temps. És un model ja provat a Europa, amb 2 milions de places preparades per a l’electrificació.
¿Quins avantatges aporta a una comunitat davant instal·lacions aïllades?
Elimina barreres econòmiques i tècniques: no hi ha derrames, el sistema és escalable i evita obres repetides. A més, permet la recàrrega en pàrquings on la instal·lació individual és inviable, per no haver-hi comptadors individuals, com en aparcaments sense pisos a sobre o de concessió municipal. A això s’hi afegeix un servei integral amb manteniment, assistència, assegurança i una gestió simplificada per als administradors, mentre que els usuaris controlen el seu consum des de l’app de ChargeGuru.
¿Aquest model és aplicable a l’entorn corporatiu?
Sí. Disposem d’una solució específica per a edificis d’oficines sense inversió inicial per a la propietat. Cada empresa inquilina se subscriu segons les seves necessitats i disposa d’un punt de recàrrega d’ús privat. Això evita conflictes de disponibilitat i facilita l’electrificació de flotes.
A més a més, ajuda a complir la nova Directiva Europea d’Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD), transformant una obligació normativa en una oportunitat per revaloritzar l’actiu i millorar la retenció d’inquilins.
Mirant el 2026, ¿quines tendències marcaran el mercat?
La clau serà la integració total: l’usuari busca un servei automàtic, senzill i sense friccions. En l’àmbit residencial, la recàrrega serà un servei bàsic del pàrquing. En el corporatiu, creixeran les solucions que integren la càrrega a l’oficina i a casa de l’empleat, amb sistemes de compensació automàtica. L’objectiu és que l’energia segueixi el vehicle allà on hi vagi.
¿Quin paper juga la gestió intel·ligent en la vostra proposta?
És el nucli del nostre valor. No venem només carregadors, sinó tranquil·litat: una xarxa segura, escalable i ben gestionada, recolzada per un equip tècnic especialitzat que acompanya el client en totes les fases del projecte.
¿Com imagines els garatges d’aquí cinc anys?
Seran espais totalment electrificats i digitalitzats, autèntics nodes energètics. La recàrrega col·lectiva serà l’estàndard, ja que és l’única manera eficient d’electrificar milers de places. A ChargeGuru aspirem que milers d’edificis a Espanya siguin exemple de com la tecnologia pot simplificar la vida quotidiana.
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO