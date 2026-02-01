Adif continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies i no garanteix normalitzar el servei aquest dilluns
El gestor assegura que coordina les obres d’emergència amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes
ACN
Adif ha informat aquest diumenge que continua treballant en 31 punts de la xarxa de Rodalies, repartits per totes les línies, i no garanteix la normalització del servei per a aquest dilluns. Els treballs se centren sobretot en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via. “En funció de l'evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l'administració titular del servei i de l'operador per a la normalització progressiva”, ha dit el gestor ferroviari en un comunicat, on també ha detallat que les obres s’estan coordinant amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes. El llistat de 31 actuacions no és el mateix que estava en vigor fins ara, ja que alguns treballs s’han acabat i d’altres s’han afegit.
En el marc del pla d’emergència, Adif ha realitzat fins ara més de 400 inspeccions a tota la xarxa ferroviària. Els reconeixements s’han concentrat sobretot en els trams propers a la costa i en aquelles línies amb una major presència de talussos.
Per executar les inspeccions i les obres, s’han desplegat més de 50 equips i uns 400 tècnics i operaris, a més de maquinària especialitzada. Paral·lelament, s’ha reforçat la vigilància contínua per detectar riscos potencials i aplicar mesures preventives de manera immediata.
Adif ha remarcat que el pla es mantindrà vigent en funció de l’evolució dels treballs i de la situació meteorològica, i que es podrà ampliar a altres subsistemes ferroviaris.
