Canvi ferroviari
Adif demana suspendre el trànsit nocturn d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per manteniment i Renfe suprimeix tres AVE
Les mesures del gestor apliquen als trens que estaven arribant a les estacions dins de la franja de manteniment
Jaime Mejías
El gestor públic de la infraestructura ferroviària, Adif, ha reclamat a Renfe,Ouigo i Iryo la suspensió del trànsit nocturn en les línies d’alta velocitat (AVE) entre Madrid i Barcelona, amb l’objectiu de portar a terme obres de manteniment a les vies.
«Amb l’objectiu de disposar d’un període adequat per realitzar el manteniment de la infraestructura ferroviària, en horari nocturn, Adif ha sol·licitat a les operadores que donen servei al corredor d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona que suprimeixin els últims serveis de la jornada ja que aquests trens estaven arribant dins de la banda de manteniment que s’utilitza a efectes de revisió i reparació de la infraestructura», afirmen fonts del gestor públic.
Segons els detalls aportats per Adif, aquesta mesura afectarà únicament el corredor entre Madrid i Barcelona, i permetrà als equips de manteniment d’Adif «desenvolupar les habituals tasques de conservació de la infraestructura quan no circulen serveis comercials».
Renfe i Iryo cancel·len trens: ofereixen indemnitzacions i reubicacions
Les operadores s’han vist obligades a cancel·lar viatges a partir de les 20.00 hores aquest dilluns entre la capital i Barcelona. En concret, fonts de Renfe han informat que se suprimiran tres trens AVE en el corredor Madrid-Barcelona, com a conseqüència de la suspensió. Entre aquests, els trens afectats són l’AVE Madrid-Barcelona que surt de Puerta de Atocha a les 20.27 hores, l’AVE Madrid-Barcelona (21.07 hores) i el Barcelona-Madrid (21.05 hores). A més, Renfe ha explicat que la venda de bitllets per als trens suprimits estarà bloquejada de manera temporal, mentre segueixen en vigor les mesures.
«Renfe està informant els clients del seu nou tren, cotxe i plaça, derivat del procés de reubicació automàtica», han afegit. «Se’ls oferirà l’opció de realitzar canvis o anul·lacions sense cost si l’alternativa proposada no s’ajusta a les seves necessitats», conclou l’operadora pública.
Iryo no ha precisat quants trens han sigut afectats per les mesures, tot i que també està oferint als seus clients «reubicació o cancel·lació amb devolució dels diners». En concret, fonts d’Iryo han explicat a aquest diari que l’operadora va suspendre els últims trens de la jornada entre Madrid i Barcelona per «garantir prou temps de rotació i el servei als nostres viatgers».
Subscriu-te per seguir llegint
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar