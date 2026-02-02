Carlos Torres Vila: «La IA ens ajuda a ser més a prop de les persones i de les seves necessitats»
El president de BBVA assegura que veurem una revolució molt positiva que afectarà tots els negocis i àmbits de la societat
La intel·ligència artificial ja ha obert un nou camí per a les empreses, l’administració i, per descomptat, la ciutadania. Una autèntica revolució en positiu, que suposa una palanca per a la competitivitat. Així ho va defensar el president de BBVA, Carlos Torres Vila, durant una trobada organitzada per EL PERIÓDICO, BBVA i Cecot, celebrat dimarts passat al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, en el qual representants del món empresarial, institucional i tecnològic van debatre sobre els reptes i oportunitats que planteja la IA.
«La intel·ligència artificial obre una nova era amb una dimensió clarament positiva», va afirmar Torres Vila en conversa amb el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez. Per al president de BBVA, la IA no és només un avenç tecnològic, sinó un canvi profund en la manera de fer les coses que afectarà tots els sectors. «Veurem una revolució que impactarà en tots els negocis, serveis i àmbits de la societat», va afirmar, remarcant que el seu desplegament s’està produint a una velocitat inèdita. «La història demostra que l’impacte positiu de la tecnologia acaba imposant-se», va afegir.
A diferència d’anteriors onades tecnològiques, va explicar, aquesta es caracteritza per la seva ràpida difusió i facilitat d’ús, cosa que ha permès que eines com ChatGPT ja arribin a xifres pròximes als mil milions d’usuaris setmanals.
Torres Vila va posar com a exemple l’àmbit de la investigació científica i farmacològica, on la IA ha accelerat processos que abans requerien anys, amb beneficis directes per a la societat. En aquest context, va anticipar que en un horitzó d’entre cinc i deu anys tots els negocis s’hauran de reinventar, transformant tant la seva relació amb els clients com els seus processos interns. «Si volem continuar sent rellevants, hem d’adaptar-nos», va advertir, en especial dirigint-se a les mitjanes empreses.
En aquest sentit, va incidir que «la IA ens permet acompanyar molt millor al client, ser molt més al seu costat, personalitzar més l’oferta, fer-la més humana. El seu ús pot ajudar a fer la banca més pròxima perquè podem entendre millor les necessitats i el context personal de cada persona o de cada empresa».
Des de la perspectiva financera, Torres Vila va remarcar el paper de BBVA com a aliat del teixit empresarial en aquest procés de transformació. Més enllà del crèdit, va explicar, el banc està desenvolupant línies d’acompanyament per facilitar la implantació de la IA en les empreses. «Aquesta tecnologia permet anticipar les necessitats dels clients i oferir respostes hiperpersonalitzades», va assenyalar.
En clau territorial, el president de BBVA va situar Catalunya com un dels ecosistemes més ben preparats per liderar la investigació i l’adopció de la intel·ligència artificial. Va destacar la fortalesa del seu teixit emprenedor i tecnològic, així com el seu paper de referència en àmbits com la salut, la biomedicina, la mobilitat, les finances o la indústria.
Apostar pel talent
Els canvis que implica l’adopció de noves tecnologies, de l’automatització i de la IA, suposen un repte per a l’ecosistema empresarial, però per al president de la patronal Cecot, Xavier Panés, «no són una amenaça, sinó una palanca, el risc és no fer-ho a temps». Així ho va expressar durant l’obertura de la trobada, advertint que «la tecnologia evoluciona molt ràpid, però el mercat laboral no genera talent especialitzat al mateix ritme».
La trobada es va tancar amb una taula de debat en la qual experts de l’àmbit institucional i tecnològic van analitzar el paper estratègic de la IA. La secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat, María Galindo, va defensar una visió compartida a mitjà i llarg termini. «Catalunya compta amb grans actius i grans actors; el repte és posar totes aquestes capacitats al servei de la indústria i del sector productiu», va afirmar, remarcant també que «existeix una responsabilitat absoluta a l’hora de determinar cap on ha d’anar aquest canvi». Així, va recordar l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya 2030, que preveu més de 80 actuacions i una inversió d’uns 1.000 milions d’euros. «No és només una aposta econòmica, és una visió de país», va remarcar.
Des de l’àmbit empresarial, el CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí, va remarcar la rellevància estratègica de la IA: «No hi haurà una bretxa entre les empreses que utilitzen la IA i les que no; simplement hi haurà empreses que existiran i d’altres que no». Martí va destacar l’impacte de la IA tant en la relació amb el client com en l’optimització dels processos interns i va apuntar que la velocitat de resposta ha deixat de ser un avantatge per convertir-se en una exigència.
Per la seva part, la directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci del BSC, Mariona Sanz, va destacar que «no podem entendre el nostre futur sense la IA incorporada en el dia a dia» i va posar l’accent en el paper del talent i de la ciència. «Avui no s’entén un centre de supercomputació sense IA; és el motor de la nova ciència», va afirmar.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Aquest és el barri de Girona que més ha crescut en població en els últims dos anys
- Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras
- Concentració davant de l'Ajuntament de Ripoll convocada per la Metxa aquest dissabte
- Una esllavissada a Anglès talla un carrer i deixa el poble sense aigua
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar