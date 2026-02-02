Els càmpings gironins baten un nou rècord i freguen els 10 milions de pernoctacions
Tanquen el 2025 amb 1,63 milions de viatgers, per sota del màxim assolit l’any anterior
Els càmpings de les comarques gironines van tancar el 2025 amb un nou rècord històric de pernoctacions, fins a 9.717.104 nits, segons les dades publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La xifra se situa per sobre del volum assolit l’any passat, quan es van superar per primera vegada la barrera de les 9 milions de pernoctacions, i suposa un augment del 5,4% en un any.
La comparació amb els darreres exercicis confirma la bona dinàmica del sector. El 2015 els càmpings gironins van sumar 7.003.424 pernoctacions, de manera que en una dècada el creixement és del 38,7%. Si es mira des de l’inici de la sèrie, que es remunta a l'any 2005, quan es van comptabilitzar 6.651.874 nits, el 2025 representa un increment del 46,1%.
Aquest rècord, però, no es trasllada al nombre de viatgers. El 2025, els càmpings gironins van rebre 1.627.329 turistes, per sota del 2024, que va marcar el màxim històric de la sèrie amb 1.661.376. Això suposa una caiguda del 2% interanual en visitants, mentre les pernoctacions pugen, un indicador que apunta a estades més llargues, de gairebé sis dies de mitjana.
En perspectiva, el nombre de viatgers sí que ha crescut en l'última dècada. El 2015 van rebre fins a 1.196.305 turistes, una xifra que ha augmentat un 36%. Des del 2005 (amb 989.986 viatgers), la pujada és del 64,4%.
Per mercats, el 2025 el rècord de pernoctacions s’explica sobretot pel pes del visitant internacional: de les 9.717.104 pernoctacions, 6.039.568 corresponen a estrangers i 3.677.536 a residents a l’Estat (el 2024 havien estat 5.593.973 i 3.627.747, respectivament). En viatgers, el 2025 es tanca amb 824.057 estrangers i 803.272 residents a l’Estat, mentre que el 2024 hi va haver 809.660 estrangers i 851.716 residents, fet que ajuda a explicar per què baixen els visitants, però pugen les nits.
El millor any a Catalunya
En conjunt, els establiments extrahotelers catalans –una etiqueta que aplega càmpings, cases rurals, albergs i apartaments turístics– van tancar el 2025 amb 6.119.165 usuaris, una xifra mai assolida, després que l'any anterior es trenqués per primera vegada la barrera dels sis milions. El 57% dels viatgers van ser residents a Espanya (3,5 milions), una proporció similar a anys anteriors, tot i que lleugerament a la baixa, ja que els residents a l'estranger són els que creixen més respecte a anys anteriors (2,6 milions).
Els càmpings continuen sent la modalitat predominant entre les alternatives a l'hotel. Amb 4.149.620 usuaris (+2,5% respecte al 2024), tanquen el seu millor any, arribant també per primera vegada a les 21.198.148 pernoctacions (+4,5%). Sis de cada deu usuaris de càmpings són residents a Espanya i, la resta, a altres estats. El desembre també ha estat el millor de la història, amb 73.824 viatgers (+13,3% respecte al 2024) i 218.342 pernoctacions (+22,9%). La pràctica totalitat de l'ascens respecte a 12 mesos abans es deu a l'augment de les visites des de l'estranger que, a més, van fer estades mitjanes superiors als quatre dies, significativament més que els 2,4 dies dels qui viuen a l'Estat, segons recull l'agència ACN.
D'altra banda, els allotjaments de turisme rural van acabar el 2025 amb 496.764 usuaris, caient per sota del més de mig milió registrat el 2024 (-3%), però registrant més pernoctacions, 1.344.252 (+1,8%), així que l'estada mitjana ha estat més llarga. Un 83% dels usuaris han estat residents a Espanya, i el desembre va acabar amb 41.403 viatgers (-9,4%) i 106.371 pernoctacions (-7,4%).
Pel que fa als albergs, la caiguda del conjunt de l'any és més pronunciada, ja que al llarg del 2025, hi van pernoctar 361.494 persones (-19,5% respecte al 2024) –dos de cada tres, estrangers– per un total de 894.020 nits (-22,5% respecte al 2024). El mes de desembre, però, sí que es va arribar al rècord històric mensual, amb 21.097 viatgers (+4,2% interanual) i 52.862 pernoctacions (2,4%), segonns ACN.
Per últim, els apartaments turístics –que no inclouen els pisos turístics– han anat a l'alça però sense arribar al màxim, registrat el 2019. L'any passat va tancar amb 1.111.287 usuaris (12,1% respecte al 2024) –sis de cada deu, residents a l'estranger– per un total de 5.752.613 nits (4,95%). El desembre va acabar amb 33.582 viatgers (-5,1%) que van fer 181.840 pernoctacions (0,7%).
