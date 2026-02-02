Endesa inverteix 2,5 milions d'euros en la digitalització de les seves infraestructures a Girona
La companyia indica que s'ha aplicat la tecnologia "més avançada" a les xarxes de distribució
Endesa ha invertit 2,5 milions d'euros en la digitalització de les seves infraestructures a Girona. La companyia ha ressaltat que s'ha aplicat la tecnologia "més avançada a les xarxes de distribució" amb eines d'intel·ligència artificial. L'objectiu és reforçar la qualitat del subministrament i, alhora, "afavorir la integració de les energies renovables al sistema, fomentar l'autoconsum i la mobilitat elèctrica". La digitalització s'ha aplicat als centres de transformació encarregats de convertir l'energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a tots els clients. En concret, Endesa ha instal·lat 52 nous telecomandaments a les xarxes de mitjana tensió, que permetran controlar i maniobrar el subministrament a distància.
Al llarg del 2025, Endesa, a través de la seva filial e-distribución, ha desplegat el pla de digitalització de les seves infraestructures elèctriques a la demarcació de Girona amb una inversió de 2,5 milions d’euros. La companyia ha destacat que "l’aplicació de la tecnologia més avançada a les xarxes de distribució i l’ús de la intel·ligència artificial tenen com a objectiu reforçar la qualitat del subministrament i, al mateix temps, afavorir la integració de les energies renovables al sistema, fomentar l’autoconsum i la mobilitat elèctrica".
Endesa ha ressaltat que aquesta digitalització s’ha aplicat especialment als centres de transformació encarregats de convertir l’energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a tots els clients. En aquest sentit, la companyia ha instal·lat 52 nous telecomandaments (vuit dels quals a la capital) a les xarxes de mitjana tensió.
Aquests dispositius d’actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la companyia. "Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal", ha remarcat Endesa en un comunicat.
Així, amb l’automatització, es podrà reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
D'altra banda, Endesa ha assenyalat que també s'han instal·lat 338 LVS ('Low Voltage Supervision'), uns equips que recullen informació de la xarxa relacionada amb els nivells de tensió, intensitat o temperatura de les instal·lacions. Aquests aparells permeten millorar la gestió de les infraestructures, detectar anomalies com ara fraus, avaluar la capacitat disponible, reduir el temps de les reparacions i analitzar incidències per identificar problemes a la xarxa i poder evitar-los.
La digitalització també s’ha aplicat als quadres de baixa tensió dels centres de transformació. En total, durant l’últim exercici, se n’han substituït 120 i s’hi ha instal·lat la tecnologia més innovadora, que proporciona informació de gran utilitat sobre el seu funcionament i rendiment.
