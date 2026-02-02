Girona rep 6 milions en compensacions agràries en un any marcat per la pedregada
Més de 70.000 parcel·les assegurades van declarar danys a Catalunya i la pedra va generar 48,6 milions en indemnitzacions
Agroseguro va abonar 6 milions d’euros a pagesos i ramaders amb assegurança agrària a la demarcació de Girona pels sinistres del 2025. Al conjunt de Catalunya, les indemnitzacions van pujar fins als 80,3 milions, en un any marcat sobretot per la pedregada i amb més de 70.000 parcel·les assegurades comunicades amb danys.
El balanç de l’assegurança agrària del 2025 situa Girona com la tercera demarcació catalana en import abonat, amb 6 milions d’euros en indemnitzacions. La xifra queda lluny del volum registrat a Lleida, que concentra la major part dels pagaments, però evidencia que la sinistralitat també va tenir impacte a les comarques gironines.
En el rànquing per províncies, Lleida encapçala el balanç amb 60,6 milions d’euros, seguida de Barcelona (7,9 milions) i després Girona. Tanca Tarragona, amb 5,6 milions. En total, els pagaments a Catalunya es van enfilar fins als 80,3 milions d’euros.
La sinistralitat declarada durant l’any va afectar una superfície molt extensa: el recompte supera les 70.000 parcel·les assegurades amb comunicació de danys, una xifra que dona idea de l’abast dels episodis meteorològics que van colpejar el camp català i les explotacions amb pòlissa contractada.
La pedregada, el cop més car del 2025
La principal causa de les indemnitzacions van ser les tempestes de pedregada, que van generar 48,6 milions d’euros en pagaments. Segons el balanç, els episodis van començar aviat i es van allargar entre l’abril i el juliol, coincidint amb moments clau del cicle de molts conreus.
Entre els episodis destacats, s’assenyala el front del 19 d’abril a la província de Lleida, amb danys i indemnitzacions per més de 20 milions d’euros, especialment en fruita dolça en fase de creixement del fruit.
Per tipus de producció, els fruiters (com préssec, nectarina, pera o poma) concentren 40 milions d’euros abonats i més d'11.000 hectàrees declarades amb sinistre. En paral·lel, els danys en cultius herbacis (cereals, arròs o oleaginoses) es van situar en 10,1 milions d’euros, amb 50.000 hectàrees declarades afectades.
A banda, el balanç també inclou 2,7 milions d’euros en altres línies d’assegurança agrària (com cítrics, vinya, olivera, fruits secs o cirera), que completen el mapa de danys de la campanya.
Indemnitzacions també a la ramaderia i un any molt dur a l’Estat
En l’àmbit ramader, Agroseguro xifra en 27,5 milions d’euros el total abonat a Catalunya en el conjunt de les assegurances pecuàries, dins del mateix exercici.
A escala estatal, la sinistralitat del 2025 es va tancar amb 804 milions d’euros, el segon import més elevat dels darrers anys, només per darrere de la sequera excepcional del 2023. En el cas de Catalunya, l’import abonat als assegurats en el període 2021–2025 supera els 480 milions d’euros, segons el mateix balanç.
