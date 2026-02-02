Ratificació de les administracions
Òscar Playà combinarà la direcció de Rodalies de Catalunya amb el càrrec de conseller delegat de l’empresa mixta
El Govern anuncia el nomenament i assegura que ha aconseguit el beneplàcit del Ministeri de Transports i ERC
L’enginyer manté encara el lloc com a director de Metro a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que mantindrà «dues o tres setmanes»
Cristina Buesa
El Govern ha confirmat aquest dilluns que Òscar Playà serà el nou director de Rodalies de Catalunya, en substitució de Josep Enric Garcia Alemany, cessat fa una setmana, per la crisi ferroviària desencadenada després de la mort d’un maquinista en pràctiques a Gelida el 20 de gener. Amb la xarxa apedaçada i el servei a mig gas, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha ratificat el nomenament en un comunicat, després que la setmana passada avancés l’anunci el secretari d’Estat, José Antonio Santano. Aquesta assumpció de les dues funcions respon a la voluntat d’«aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors i treballadores de l’empresa Renfe a Catalunya», segons el departament.
Fa menys d’un any, al març, van ser el Ministeri de Transports i Renfe els que van designar Garcia Alemany, que substituïa Antonio Carmona, que durant 12 mesos havia ocupat aquest lloc. No obstant, amb l’empresa mixta Rodalies de Catalunya acabada de crear, aquesta vegada ha sigut la Generalitat qui ha elegit Playà. No obstant, Territori ha assegurat que la decisió s’ha pres «amb l’acceptació» tant de Transports com d’ERC, soci de legislatura del Govern i que els acompanya en el disseny de les noves competències.
Un any de gestions
Aquesta vegada, doncs, malgrat que fos Santano qui ho revelés, Territori ha escollit el director de Rodalies de Catalunya, que haurà d’aterrar en una empresa on no sempre és fàcil la gestió, a més sota el paraigua de Renfe, que és qui, al cap i a la fi, paga les nòmines dels treballadors. Playà haurà de lidiar amb aquesta circumstància al mateix temps que construeix una nova empresa (amb l’operadora amb un 50,1% de les accions), que al seu torn es passarà tot el 2026 demanant permisos de seguretat per, a principis del 2027, ser definitivament qui gestioni les malmeses Rodalies.
A tot això cal sumar que el nou responsable de Rodalies de Catalunya i conseller delegat de l’empresa mixta encara exerceix el seu càrrec com a director de Metro a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que encara mantindrà «dues o tres setmanes», segons han confirmat fonts de l’operadora de transports barcelonina.
20 anys d’experiència
La Generalitat ha tornat a destacar que Òscar Playà és un directiu «amb més de 20 anys d’experiència en la gestió i lideratge d’organitzacions complexes en l’àmbit de la mobilitat ferroviària a Barcelona i la seva àrea metropolitana». Especialista en estratègia, transformació digital i cultural, governança i direcció d’equips d’alta responsabilitat, ha desenvolupat la seva trajectòria amb clara orientació a resultats, la qualitat del servei, la innovació, la sostenibilitat i el compromís amb el servei públic i les persones.
També han recordat que a TMB ha liderat una organització de més de 3.500 professionals on s’han assolit «metes rellevants» com la incorporació de nou material mòbil, la modernització d’infraestructures i models operatius, l’estabilitat social amb la firma d’un conveni col·lectiu de cinc anys i la millor valoració històrica del servei per part de les persones usuàries.
