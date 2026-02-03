L'atur puja un 1,14% al gener a les comarques gironines i la demarcació perd quasi 5.300 llocs de treball
El territori nota la fi de la campanya de Nadal i el mes es tanca amb 28.850 persones que busquen feina
L'atur ha pujat un 1,14% a les comarques gironines aquest gener i això també s'ha traduït en una davallada d'afiliats a la Seguretat Social, perquè la demarcació ha perdut quasi 5.300 llocs de treball. Sobretot, el sector que més aturats ha sumat (357) és el de serveis -dins el qual hi ha el comerç- cosa que evidencia la fi de la campanya de Nadal. Per contra, construcció i agricultura han reduït en conjunt 64 desocupats, tot i que no n'hi ha prou per decantar la balança (perquè la indústria també tanca gener amb 21 aturats més). A les comarques gironines, actualment hi ha 28.850 persones que busquen feina. L'única nota positiva la posa, això sí, el fet que en comparació amb l'any passat ara hi ha un 5,07% menys d'aturats.
Després de pujar un tímid 0,45% al desembre, les comarques gironines obren aquest 2026 amb un nou increment de l'atur. En aquest cas, d'un 1,14%. Segons les dades que periòdicament fa públiques el Ministeri de Treball, en global ara hi ha 326 persones més apuntades a les llistes.
Percentualment, l'increment de l'atur a Girona dobla la mitjana catalana (on l'augment s'ha situat al 0,6%). A Barcelona, el gener es tanca amb un 0,46% més d'aturats; a Lleida, amb un 0,48% més, i a Tarragona, amb un 1,23% més.
Si es passa la lupa per sectors, les dades evidencien com el territori nota la fi de la campanya de Nadal. De fet, a les comarques gironines, el sector serveis -dins el qual hi ha el comerç- ha sumat 357 aturats més aquest gener.
La indústria tanca el mes de amb 21 desocupats més. I per contra, tant la construcció com l'agricultura gironines redueixen aturats (42 i 22 respectivament, tot i que això no permet decantar la balança). D'altra banda, hi ha 12 persones que s'han apuntat a llistes que no tenien cap feina anteriorment.
28.850 aturats
En global, a les comarques gironines, ara hi ha 28.850 persones que busquen feina. Són, això sí, 1.541 menys que al gener de l'any passat (cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 5,07%).
De tots els desocupats, la majoria es concentren al sector serveis (20.457). Al terciari, el segueix la indústria (amb 3.186 desocupats), la construcció (2.304) i l'agricultura (610). Per últim, a comarques gironines hi ha 2.293 aturats a qui no els consten feines anteriors.
Més de la meitat dels aturats -en concret, el 57,05%- són dones (16.460). L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 2.451 desocupats que tenen menys de 25 anys.
Més destrucció d'ocupació
En paral·lel a aquest increment de l'atur, durant aquest gener la demarcació ha continuat destruint llocs de treball. I en aquest cas, les dades que ho reflecteixen són les d'afiliació a la Seguretat Social. Perquè com recull l'estadística del Ministeri d'Inclusió, durant el darrer mes a les comarques gironines s'han destruït 5.296 llocs de treball.
En concret, a la demarcació, aquest gener hi ha amb 356.922 afiliats a la Seguretat Social. Són un 1,46% menys dels que hi havia el mes anterior.
En comparació amb el gener del 2025, però, encara s'està per sobre de les xifres que hi havia aleshores. En concret, amb 5.731 afiliats més (cosa que suposa un increment de l'1,63%).
I tot i l'augment de l'atur i a la destrucció d'ocupació, tot i que pugui semblar paradoxal aquest gener es tanca amb més contractes signats. Cosa que s'explica perquè al desembre ja s'havien rubricat la majoria dels que entraven dins la campanya del Black Friday i de Nadal.
Al llarg d'aquest gener, a la demarcació s'han signat 18.660 contractes (dels quals 7.414 han estat indefinits). Això suposa un augment de l'1,80% en comparació amb els que es van signar al desembre. En concret, aquest gener se n'han signat 330 més.
Si la xifra es posa en relació amb el gener del 2025, però, aleshores la cosa canvia. Perquè ara s'està per sota dels contractes que es van signar aleshores (596 menys, un 3,10%).
