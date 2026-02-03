El mercat automobilístic gironí arrenca l'any a la baixa
Els vehicles electrificats continuen liderant el mercat i són els únics que incrementen les vendes
El mercat automobilístic de les comarques gironines ha arrencat el 2026 amb pitjors xifres que l'any passat. Durant el mes de gener, la província de Girona ha sumat fins a 1.018 matriculacions de turismes, 33 menys que fa un any, una diferència que suposa una caiguda del 3,1%, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
Els vehicles amb combustibles alternatius, és a dir cotxes híbrids, elèctrics o de gas, són els únics que han iniciat l'any a l'alça, liderant, com ja és habitual, les vendes a la província. En total sumen 719 operacions, un 5,2% més que l'any passat, amb una quota de mercat del 70,6%.
Els turismes de gasolina suposen un 26,4% de les operacions a la província. En total, el mercat automobilístic gironí suma 269 matriculacions de cotxes de gasolina, un 9,4% menys que fa un any. Per la seva banda, les operacions amb cotxes dièsel també cauen. En concret les matriculacions d'aquest tipus de vehicles han baixat un 57,8% respecte a l’any passat, amb 30 compravendes.
Més de 70.000 operacions
Al conjunt de l'Estat, les vendes de turismes obren l'any amb 73.103 unitats, un 1,1% més que el gener del 2025. Segons remarquen des de les patronals, el tancament gairebé pla és una bona dada si es té en compte que, el mateix mes del 2025, es van sumar 3.995 unitats extraordinàries com a conseqüència de la DANA amb les ajudes del Pla Reinicia Auto. De fet, sense l'efecte DANA, el mercat creixeria un 7%.
"Tot i que aconsegueix mantenir-se al gener, el mercat necessita certeses i no promeses. El retard que acumula l'activació del pla Auto+, anunciat a principis de desembre, unida a la derogació de la deducció del 15% a l'IRPF per a les compres d'elèctrics, frena operacions, en un moment en què el mercat anava creixent a doble dígit", afirma la directora de comunicació de GANVAM, Tania Puche.
