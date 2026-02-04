5 consells amb David Casellas, sobre sentir-se diferent, cuidar la salut mental i no rendir-se mai
“Ser emprenedor és una condició, i ho ets sempre.” David Casellas ho diu amb la tranquil·litat de qui ha viscut moltes vides dins d’una sola. Emprenedor, inversor, accelerador de projectes, vicepresident i patró de la Fundació Farinera Girona, Casellas parla de l’emprenedoria no com una moda ni una professió, sinó com una manera de mirar el món. Avui, des del cicle “5 Consells”, explica el seu recorregut: dificultats, pressió, salut mental i la convicció que tot el que ha viscut l’ha acabat construint com a persona.
Consell 1. Ser emprenedor és sentir-te diferent
A Casellas ningú li va regalar res. Venia d’una família treballadora; els seus pares es van separar quan era petit i ell va haver de canviar sovint d’escola i de casa: “La meva mare ens va tirar endavant ella sola i em va demostrar quin tipus de convicció volia tenir a la meva vida davant les adversitats. Al final, tot el que ens passa a la vida també ens ajuda a ser millors professionals i persones.” Adaptar-se al medi va ser una necessitat, però també una escola de vida. “La flexibilitat i la resiliència són les condicions més importants per ser emprenedor.” Tot li ha costat molt, reconeix. I justament per això, quan aconsegueix alguna cosa, sap que és fruit de l’esforç. “Quan t’acostumes que tot costa, entens que, si hi poses més esforç, ho acabaràs aconseguint.”
El sistema educatiu, diu, no va saber acompanyar el seu perfil, un sistema que era rígid, i poc motivador. “Em deien que no m’esforçava prou. I aquesta etiqueta, que m’he endut tota la vida, és el foc del demà.”
Consell 2. Enfoca’t, traça un pla i no paris
Explica que tenir un objectiu clar és fonamental. “Has de tenir molt clar què vols i no parar fins a aconseguir-ho.” De petit, no portava roba de marca ni viatjava com alguns companys, però això no li va impedir avançar. El fet de ser diferent el va motivar, als 15 anys, a comprar productes a la Xina amb un traductor i vendre’ls a eBay.
L’emprenedoria, insisteix, no és improvisació constant: és visió, focus i execució.“No hi ha hagut ni una sola nit que me n’hagi anat a dormir sense mirar els correus electrònics. Jo a les meves filles els vull donar una vida millor, i millorar la meva vida i la dels meus. Sabia que tot depenia de mi mateix.”
Consell 3. Quan la societat jutja, persisteix
Casellas reflexiona sobre com la societat sovint jutja els emprenedors pels fracassos, en comptes de reconèixer el valor que té simplement intentar-ho: “Encara ens costa celebrar aquells que ho intenten, sobretot quan el camí no surt bé a la primera.”
Recorda que l’emprenedoria no sempre ofereix resultats immediats i que la motivació cal mantenir-la malgrat els obstacles. Per això, trobar un grup de suport és fonamental, per compartir experiències, i seguir avançant amb confiança, ja sigui amb mentors, cofundadors o organitzacions com la Fundació Farinera Girona, que ofereix acompanyament a emprenedors.
Consell 4. L’èxit l’has de viure
“La realitat és que per cada moment bo en tens cent de complicats”, explica. L’emprenedor viu constantment entre el que funciona i el que no, i sovint el ritme del dia a dia aclapara tant que només es perceben les coses que van malament: “El que va malament ens allunya del que és bo. I quan les coses van bé, no en gaudim perquè donem per fet que sempre han d’anar així”.
Segons Casellas, ser CEO és molt més que dirigir: “Un CEO és un coach, és un mànager. És una mentalitat. L’èxit l’has de viure, te l’has de creure”. I encara en els pitjors moments, cal projectar seguretat: “A vegades tens el pitjor dia de la teva vida o reps una mala notícia, i tot i així has de continuar remant amb força. L’emprenedor necessita que se’l percebi sempre com a segur i capaç d’afrontar qualsevol repte o dificultat. L’equip necessita veure’t bé. L’inversor compra la teva seguretat, la teva visió, el teu lideratge, la promesa del teu èxit.”
Consell 5. Cuida la ment: demanar ajuda també és liderar
Casellas reconeix que la pressió de ser emprenedor afecta la vida personal. “Aguantava molt bé la pressió en el meu lloc de feina, però quan arribava a casa estava de mal humor, o no parlava, o necessitava descarregar tota la tensió acumulada.” Amb el temps, va aprendre la importància de cuidar-se i de no deixar-ho per després, amb el suport d’una psicòloga. “M’hauria agradat posar-me en mans d’un professional molt més aviat, ja que he passat moments difícils i això segurament ha afectat també les persones que tinc més a prop.”
Per a ell, la psicologia o el benestar emocional no són un luxe, sinó una eina fonamental per liderar. “Ho recomano a tothom. Com a emprenedor, vius les coses com si fossin el millor o el pitjor del món. Necessites eines que t’ajudin a relativitzar, a veure que potser no és tan rellevant, que no és personal, o que altres persones poden veure les coses de manera diferent.”
Reflectint sobre la seva trajectòria, Casellas reconeix que tot el camí, amb els seus alts i baixos, ha estat essencial per formar qui és avui. Diu que no canviaria res. “Ni tan sols els errors més grans.” Tot forma part de la construcció. “Estàs construint una personalitat, un llegat, un futur. Aguanta. Continua. Perquè tot això que vius, encara que no ho sàpigues, t’està fent qui seràs.”
