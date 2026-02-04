Conflicte a la planta de Torraspapel entre la plantilla i els treballadors subcontractats de CTC by Randstad
Els comitès s’intercanvien retrets per l’ús del nom de l’empresa en comunicats externs
El conflicte laboral que arrosseguen els treballadors subcontractats de CTC by Randstad que presten servei a la fàbrica de Torraspapel, a Sant Joan les Fonts, ha derivat ara en un creuament públic de comunicats entre representants dels treballadors del mateix centre. D’una banda, el comitè d’empresa de Torraspapel reclama que el cas no es presenti com un conflicte propi de la paperera; de l’altra, el comitè de CTC rebutja que se li marqui com ha de comunicar-se i defensa que el problema es viu "dins les instal·lacions de Torraspapel".
En el seu escrit, el comitè de Torraspapel demana al comitè de CTC que, en les comunicacions externes, eviti utilitzar Torraspapel com a identificació principal del conflicte. Sosté que l’ocupadora directa és CTC by Randstad i que associar reiteradament el cas a la paperera "genera confusió, desplaça el focus des de l'ocupadora real i constitueix, segons el parer del Comitè, una pràctica inadequada i poc ètica, en instrumentalitzar el nom d'un tercer aliè al conflicte".
El comitè de la planta també adverteix que l’efecte no és només intern. Assegura que els missatges poden arribar a clients, proveïdors i operadors logístics amb possibles conseqüències sobre la percepció d’estabilitat i normalitat productiva. Per això, reclama que s’evitin "perjudicis reputacionals".
La resposta dels treballadors de CTC
La resposta del comitè dels treballadors subcontractats de CTC by Randstad va en direcció contrària. En el seu escrit, rebutgen el que descriuen com a "ingerència" i defensen la legitimitat de la seva acció sindical. Tot i reconèixer que la relació laboral formal és amb CTC, argumenten que la seva feina es desenvolupa de manera estructural a les instal·lacions de Torraspapel i vinculada a l’organització productiva del centre, i situen l’origen de la situació en el procés d’externalització iniciat el 2015.
Els treballadors subcontractats també qüestionen que el debat es traslladi al terreny de la imatge davant tercers i alerten del risc de fragmentar el col·lectiu de treballadors del centre. En el comunicat, recorden que es tracta d’una plantilla externalitzada nombrosa i que el conflicte no és només un debat comunicatiu, sinó un problema laboral sostingut en el temps.
En paral·lel, CCOO ha fet arribar un escrit en què els seus representants es desvinculen del comunicat atribuït al comitè de Torraspapel. El comitè de l'empresa està format per quatre membres de CCOO i cinc de Domum.
Aquest nou episodi s’afegeix al context de tensió que viu part de la plantilla externalitzada. Els treballadors subcontractats per CTC by Randstad van denunciar fa escasses setmanes problemes relacionats amb les condicions de treball i incidències en els pagaments.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- El terratrèmol de la Candelera