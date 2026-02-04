Els empresaris gironins exigeixen agilitat administrativa per no endarrerir el Campus de Salut: "És inajornable"
El Grup Impuls per Girona reclama unitat política, corresponsabilitat i un calendari "clar, públic i verificable"
El Grup Impuls per Girona (GIG), que agrupa les cambres de comerç gironines, la FOEG, Pimec i el Fòrum Carlemany, reclama que les administracions accelerin els tràmits per evitar endarreriments en el Campus de Salut Girona-Salt. En un comunicat, el grup empresarial exigeix "agilitat administrativa" davant d’un projecte que considera "estratègic i imprescindible" i avisa que "el compromís del 2031 és inajornable".
El GIG emmarca el Campus com una peça clau que connecta diversos àmbits: "Parlar del Campus de Salut és parlar d’assistència sanitària, docència universitària, recerca, innovació, talent i competitivitat econòmica". Per això, sosté que el projecte s’ha d’abordar com un tot i alerta que "qualsevol retard en una de les seves peces compromet l’equilibri i la viabilitat del conjunt".
El comunicat posa l’accent en l’impacte que tindria una paralització o una desacceleració del calendari. "Aturar o alentir aquest projecte no només impacta en la salut de les persones", afirmen. Segons el GIG, els retards afecten directament aspectes com la formació de professionals sanitaris, la recerca biomèdica i farmacèutica, la transferència de coneixement cap a l’empresa i l’atracció i retenció de talent qualificat, a més de "la capacitat de Girona de competir en un context europeu on la salut, la biotecnologia i la innovació són sectors estratègics".
Davant d’aquest escenari, els empresaris reclamen "unitat institucional i política en defensa del projecte" i "corresponsabilitat entre totes les administracions". També demanen la "resolució urgent" dels requeriments tècnics pendents i "un calendari clar, públic i verificable", així com el reforç dels mecanismes de coordinació administrativa per evitar o agilitzar futurs entrebancs.
"El Campus de Salut no pot quedar atrapat en la burocràcia ni patir més dilacions que el facin posar-se en pausa", asseguren. "El Campus de Salut s’ha de fer i s’ha de fer ara. El conjunt de la societat gironina s’hi juga molt", conclou l'escrit.
