Hipra, guardonada pel Ministeri d’Indústria per la seva contribució a l’autonomia estratègica
El Rei Felip VI ha lliurat el guardó al president de la companyia, David Nogareda, en un acte celebrat a Bilbao
Hipra ha rebut aquest dimecres el premi "Bien Hecho en España", atorgat pel Ministeri d’Indústria en reconeixement a la contribució de la companyia a l’autonomia estratègica. Gràcies a la seva aposta pel lideratge industrial en l’àmbit biotecnològic, la innovació científica i la capacitat productiva pròpia, la companyia ha rebut el guardó de mans del Rei Felip VI, segons informen en un comunicat.
El president d'Hipra, David Nogareda, ha recollit el premi en l’acte institucional organitzat per Indústria al Palau Euskalduna de Bilbao, en el marc del Congrés Nacional d’Indústria, amb el ministre Jordi Hereu.
El president de la companyia considera que el premi constata que “la indústria importa, i molt”. “De vegades ho donem per fet, però és absolutament estratègic per al nostre país: la capacitat de dissenyar, produir, innovar i competir des d’Espanya, amb talent propi, amb visió a llarg termini i amb un fort compromís amb la societat”, ha afirmat Nogareda. El president d'Hipra ha celebrat el guardó com un reconeixement a una indústria que genera llocs de treball, que inverteix de manera sostinguda a Espanya, que arrela al territori i que té vocació internacional.
Hipra assegura en un comunicat que l'empresa "exerceix un paper essencial en el reforç de la capacitat sanitària europea des d’un enfocament One Health, que reconeix la interconnexió entre la salut humana, animal i ambiental". Entre les iniciatives més destacades hi ha el projecte EU FAB, en què la companyia va ser seleccionada per garantir una capacitat de producció flexible davant situacions d’emergència.
De fet, des de l'empresa recorden que davant una situació d’emergència com la pandèmia de la COVID-19, Hipra va aconseguir desenvolupar la primera vacuna espanyola contra la COVID-19, íntegrament desenvolupada i fabricada a Espanya i Europa. "Un pas endavant per reforçar la independència productiva biotecnològica al continent europeu després de 50 anys d’experiència en salut veterinària -l’experiència i la contribució en salut animal són el pilar fonamental de la història d'Hipra", afirmen. La companyia ocupa la cinquena posició mundial en vacunes de salut animal, treballa amb més de 300 patògens i ha desenvolupat més de 20 vacunes veterinàries registrades davant l’EMA en l’última dècada, relaten en el seu escrit.
Així mateix, lidera el projecte SPEEDCELL, un projecte del programa EU4Health que té com a objectiu dotar Europa de més agilitat i preparació tecnològica, i que pretén reduir a només 100 dies el temps necessari per desenvolupar noves vacunes en futures crisis sanitàries. A més, fa un any va posar en marxa HIPRA Biotech Services, la unitat especialitzada en serveis CDMO de desenvolupament i fabricació de biològics per a tercers.
