Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Transports qualifica de «positiva» la reunió amb els sindicats tot i que no aconsegueix desconvocar la vaga entre el 9, 10 i 11 de febrer plantejada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf)

Óscar Puente, ministre de Transports, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, per informar sobre l’accident ferroviari d’Adamuz.

Óscar Puente, ministre de Transports, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, per informar sobre l’accident ferroviari d’Adamuz. / José Luis Roca

Monique Zamora Vigneault

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, acompanyat per alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha aconseguit paralitzar la vaga dels maquinistes convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) i evitar una altra aturada del trànsit ferroviari. No obstant, Transports ha qualificat el diàleg de «positiu» i precisa que s’ajorna fins demà, quan Puente es tornarà a reunir amb els sindicats.

Fonts de Transports han explicat que la trobada «ha discorregut en to positiu i amb la voluntat de mantenir el diàleg els pròxims dies per poder arribar a un acord que atengui les reivindicacions del col·lectiu». A més, assenyalen que les dues parts «s’han emplaçat a continuar amb les converses».

El rebuig per part dels sindicats arriba enmig de diverses setmanes de tensió en el ferrocarril i mentre persisteixen retards a Rodalies. El ministre, junt amb diversos alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha pogut arribar a un acord amb els sindicats Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CC OO) i Semaf, el primer sindicat a convocar la vaga. Així, els tres grups han convocat una vaga de transport generalitzada entre els dies 9, 10 i 11 de febrer. El motiu ha sigut la mort de tres maquinistes en els tràgics sinistres a Adamuz (Còrdova) i a Gelida (Barcelona).

La vaga, que està prevista per a la totalitat de les tres jornades, es mantindrà fins que el Ministeri de Transports «garanteixi la seguretat i la qualitat del sistema», segons el comunicat del Semaf. El descontentament dels maquinistes sorgeix en un moment de tensió que s’estén dins de tota la xarxa: amb Rodalies sota pressió i mentre persisteixen incògnites sobre la data de reobertura de la línia d’alta velocitat Madrid-Andalusia.

En la reunió també han estat present alts càrrecs de Renfe i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), el gestor ferroviari. Entre ells, el president d’Adif, Pedro Marco, al costat del president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia i el director de recursos humans de Renfe, Lucas Calzado. A la reunió, també assisteix telemàticament el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena.

Notícies relacionades

Tot i que l’aturada amenaça de tancar els serveis previstos de les tres operadores com Renfe,Iryo i Ouigo, també paralitzarà el transport de mercaderies. Entre aquests, Renfe Mercaderies i diversos operadors logístics privats, entre els quals, Medway,Captrain,Redalsa,Transervi i Tracción Rail. Els sindicats exigeixen «un canvi estructural en l’adopció i aplicació de mecanismes en tot l’àmbit ferroviari que garanteixin la seguretat i la qualitat del sistema». L’aturada de mobilitat també implicarà grans canvis en els plans de viatgers a tot el país i afectarà les línies d’alta velocitat, llarga distància i Rodalies.

