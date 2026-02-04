Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous
Transports qualifica de «positiva» la reunió amb els sindicats tot i que no aconsegueix desconvocar la vaga entre el 9, 10 i 11 de febrer plantejada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf)
Monique Zamora Vigneault
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, acompanyat per alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha aconseguit paralitzar la vaga dels maquinistes convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) i evitar una altra aturada del trànsit ferroviari. No obstant, Transports ha qualificat el diàleg de «positiu» i precisa que s’ajorna fins demà, quan Puente es tornarà a reunir amb els sindicats.
Fonts de Transports han explicat que la trobada «ha discorregut en to positiu i amb la voluntat de mantenir el diàleg els pròxims dies per poder arribar a un acord que atengui les reivindicacions del col·lectiu». A més, assenyalen que les dues parts «s’han emplaçat a continuar amb les converses».
El rebuig per part dels sindicats arriba enmig de diverses setmanes de tensió en el ferrocarril i mentre persisteixen retards a Rodalies. El ministre, junt amb diversos alts càrrecs d’Adif i Renfe, no ha pogut arribar a un acord amb els sindicats Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CC OO) i Semaf, el primer sindicat a convocar la vaga. Així, els tres grups han convocat una vaga de transport generalitzada entre els dies 9, 10 i 11 de febrer. El motiu ha sigut la mort de tres maquinistes en els tràgics sinistres a Adamuz (Còrdova) i a Gelida (Barcelona).
La vaga, que està prevista per a la totalitat de les tres jornades, es mantindrà fins que el Ministeri de Transports «garanteixi la seguretat i la qualitat del sistema», segons el comunicat del Semaf. El descontentament dels maquinistes sorgeix en un moment de tensió que s’estén dins de tota la xarxa: amb Rodalies sota pressió i mentre persisteixen incògnites sobre la data de reobertura de la línia d’alta velocitat Madrid-Andalusia.
En la reunió també han estat present alts càrrecs de Renfe i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), el gestor ferroviari. Entre ells, el president d’Adif, Pedro Marco, al costat del president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia i el director de recursos humans de Renfe, Lucas Calzado. A la reunió, també assisteix telemàticament el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena.
Tot i que l’aturada amenaça de tancar els serveis previstos de les tres operadores com Renfe,Iryo i Ouigo, també paralitzarà el transport de mercaderies. Entre aquests, Renfe Mercaderies i diversos operadors logístics privats, entre els quals, Medway,Captrain,Redalsa,Transervi i Tracción Rail. Els sindicats exigeixen «un canvi estructural en l’adopció i aplicació de mecanismes en tot l’àmbit ferroviari que garanteixin la seguretat i la qualitat del sistema». L’aturada de mobilitat també implicarà grans canvis en els plans de viatgers a tot el país i afectarà les línies d’alta velocitat, llarga distància i Rodalies.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos