Pas endavant per constituir la primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya al barri del Pertús
L'objectiu és impulsar la revitalització comercial, però també tenir més força per reclamar més vigilància i seguretat
Pas endavant per constituir la primera Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) de Catalunya al barri del Pertús, a la Jonquera. Amb el nom 'El Portús Shopping Village', l'ha impulsat l'Ajuntament amb 129 comerciants de la zona. El ple municipal ha avalat per unanimitat la seva creació, i ara iniciaran els tràmits per registrar-se com a entitat jurídica. Calculen que trigaran uns tres mesos. L'alcaldessa, Míriam Lanero, ha ressaltat que l'objectiu és convertir el Pertús en "un centre comercial a l'aire lliure, singular, atractiu i de referència en l'àmbit transfronterer". El president executiu del Grup Tramuntana, Xim Raurich, ha afegit que també servirà per reclamar millores en àmbits com la vigilància i la seguretat.
Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica delimitada que es gestiona mitjançant la col·laboració publicoprivada per revitalitzar i millorar el comerç, els serveis i l'economia local. La Jonquera tindrà el primer APEU comercial de Catalunya al barri del Pertús, impulsat per l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Pertús.
El ple municipal ha donat el vistiplau per unanimitat a la seva creació. A més, paral·lelament, s'ha dut a terme una votació entre els comerciants. De 129 propietaris, van participar-ne 75 i el 97,5% va donar suport a la iniciativa. Ara començaran el procés de constitució en una entitat jurídica i calculen que els tràmits finalitzaran d'aquí a tres mesos.
L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, ha ressaltat que l'APEU 'El Portús Shopping Village' és un projecte "de futur, de cooperació i d'ambició compartida". "Permetrà professionalitzar i coordinar la gestió d'una zona comercial delimitada, amb un pla d'acció i amb compromisos compartits entre l'administració i el teixit econòmic".
L'objectiu, segons Lanero, és "construir un centre comercial a l'aire lliure, singular, atractiu i de referència també en tot l'àmbit transfronterer". L'APEU té un horitzó de cinc anys i comptarà amb un pressupost de 742.500 euros que s'invertiran en actuacions orientades a la millora de l'entorn comercial i la promoció de la zona. En concret, treballaran perquè el Pertús sigui més actiu, més accessible i més promocionat.
Un dels comerciants que hi ha participat i president executiu del Grup Tramuntana, Xim Raurich, ha indicat que volen que el barri passi a ser "un lloc d'experiència comercial, on els clients tinguin contínuament i al llarg de l'any, iniciatives d'oci". Raurich ha exposat que cada comerciant decidirà com ha de ser el seu establiment, però estudiaran mesures comunes relacionades amb el mobiliari urbà, la retolació, la decoració o la il·luminació.
Una veu més forta
A banda de la promoció i revitalització comercial, la nova entitat també servirà per reclamar de manera conjunta millores en el barri. "Una de les coses que la majoria de propietaris ens queixem és de la manca de vigilància, de seguretat i de neteja. Ara anant junts, com a entitat forta, hem d'aconseguir que se'ns escolti", ha remarcat el president executiu del Grup Tramuntana.
En aquest sentit, l'alcaldessa ha afegit que la Jonquera, tot i tenir menys de 10.000 habitants, té disset agents de Policia Local. Ara bé, un dels esculls és que no tenen competències, per exemple, en matèries com les falsificacions o estrangeria. "Ens servirà per anar junts i, en funció de les problemàtiques, demanar a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o els Mossos d'Esquadra que tirin endavant dispositius o operatius en matèria de seguretat", ha subratllat.
Primera APEU comercial catalana
La directora general de Comerç, Marta Angerri, ha exposat que moltes poblacions han intentat constituir un APEU, però no ho han aconseguit. Per a Angerri, hi ha tres elements diferencials que han potenciat que neixi la del Pertús. D'una banda, perquè hi ha una voluntat política de l'Ajuntament i del Ple municipal. "Qualsevol política pública que vulgui arribar a bon fi necessita consens", ha indicat.
D'altra banda, perquè la part privada "té prou potència". "Ens trobem 129 propietaris empresaris que s'han unit i un punt clau és aquesta força". I, a més, és un "lloc molt únic i singular que té capacitats d'atraure la població francesa, però també d'atraure un públic que altres llocs de Catalunya no tenen".
