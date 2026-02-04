La presidenta dels economistes gironins alerta d'un efecte "bombolla" amb la IA
Rosaura Jiménez afirma que la intel·ligència artificial pot ajudar al teixit empresarial però remarca que encara "s’està desenvolupant molt"
La presidenta de la seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Rosaura Jiménez, posa cautela davant la irrupció de la intel·ligència artificial i alerta d’un possible efecte "bombolla" al voltant d’aquesta tecnologia.
Jiménez defensa que la IA pot ajudar al teixit empresarial, però recorda que encara "s’està desenvolupant molt" i que el procés d’adaptació tot just comença. "Encara tenim molta feina i molt camí per recórrer", insisteix en declaracions a aquest diari.
Menys burocràcia
Davant els reptes en l'àmbit econòmic, Rosaura Jiménez, també reclama a les administracions simplificar tràmits i reduir càrregues per al teixit empresarial. "La burocràcia és un fre i hem de solucionar-ho". Jiménez adverteix que l’excés de procediments acaba encallant iniciatives, sobretot en el cas de les petites i mitjanes empreses. Per això defensa disminuir tràmits burocràtics perquè, diu, molts projectes es perden en "bucles infinits" i això frena activitat i inversió.
La presidenta posa el focus en les pimes, que remarca que són el gruix de l’economia del territori, i insisteix que cal "facilitar la vida" d’aquestes empreses perquè puguin competir a escala global i en un entorn on es puguin harmonitzar regulacions.
Ser més productius
Més enllà de la burocràcia, Jiménez situa Girona en un moment de creixement. "L’economia va bé", assegura. Però avisa que el gran repte estructural continua sent la productivitat, un problema compartit amb Catalunya, Espanya i part d'Europa.
Tot i que assegura que "no hi ha receptes màgiques", veu un element positiu: la diferència de productivitat respecte a altres territoris de l’eurozona "s’ha començat a rebaixar" perquè, segons explica, hi ha creixement de la productivitat "des del 2014". La via, afirma, és innovar i apostar per l'R+D+I.
En clau sectorial, admet que a Girona sovint es parla del turisme com un àmbit intensiu en mà d’obra, però sosté que no ha de ser necessàriament sinònim de baixa productivitat. Defensa un canvi de model cap a un turisme de més valor afegit, vinculat a propostes culturals, gastronòmiques, esportives i de natura.
Un altre repte que destaca és la dificultat per trobar i retenir treballadors qualificats. Per afrontar-ho, Jiménez creu que cal actuar sobre la formació professional i reforçar el pes de la indústria i la innovació perquè hi hagi perfils amb més capacitat i estudis.
Finalment, assenyala el Campus de Salut del nou Trueta com un projecte clau per al futur econòmic del territori. Rosaura Jiménez el defineix com "l’aposta econòmica i social més important de la província" i remarca que implica "més de 700 milions d’euros" d’inversió. Mirant el 2026, admet desafiaments com l’habitatge, la manca de personal i la burocràcia, però es mostra moderadament optimista: "crec que ha de ser un bon any".
