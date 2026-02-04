El Govern planteja compensar les empreses afectades pel bloqueig ferroviari
El conseller diu que cada dia que passa la situació és "menys controlable" i reclama reobrir "al més aviat possible"
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dimecres que un cop el Govern tingui "ben dissenyat i estudiat" com ha afectat la paralització del trànsit ferroviari a les empreses que havien de rebre o exportar mercaderies, es plantejarà la possibilitat de compensar-les. El Govern planteja compensar les empreses afectades pel bloqueig ferroviari
"No tenen cap culpa del que està passant", ha afirmat el conseller en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Segons Sàmper, ara per ara les companyies els traslladen que l'afectació "si més no és controlable" però que "cada dia que passa ho és menys". En aquest sentit, el conseller ha evitat posar terminis per l'obertura del túnel de Rubí i el trànsit per Gelida, però ha demanat que sigui "al més aviat possible".
Com ja va avançar dimarts l'ACN, Sàmper ha explicat que hi ha 24.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou, i ha advertit que aviat n'hi haurà més perquè unes 9.000 estan en trànsit. "És terrible", ha admès el conseller.
Sàmper ha lamentat que "l'esclat" del sistema de Rodalies té implicacions econòmiques que on són "gens menors", tot i que encara no estiguin quantificades.
En aquest sentit, i en línia amb el que ja va demanar el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha apostat per tenir "protocols d'actuació entre els actors privats i públics" per poder "resoldre de forma més eficaç" aquest tipus d'incidències.
Per la seva banda, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, també ha explicat a TV3 que estan treballant conjuntament amb el departament de Sàmper per posar en marxa ràpidament "ajudes i suport econòmic" per als sectors afectats.
"Parlarem amb les patronals per veure les millors opcions", ha apuntat, remarcant que la situació els "preocupa" i que volen trobar vies per "pal·liar i compensar econòmicament a les empreses".
Reclamació a l'Estat
D'altra banda, Romero també ha explicat que el govern espanyol pagui a la Generalitat tots els recursos extra que s'han hagut de mobilitzar per fer front a la crisi de Rodalies, com els busos -amb una inversió d'uns 4 milions d'euros-, els informadors o l'aixecament dels peatges.
"Exigirem que aquests recursos se'ns retornin", ha dit Romero.
