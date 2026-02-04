TradeInn fa canvis a la seva cúpula amb l'objectiu de liderar el comerç esportiu en línia a Europa
El fundador d’eDreams Javier Pérez-Tenessa assumeix la presidència no executiva i Jonathan Nielsen entra al consell d'administració
TradeInn, la companyia de venda en línia de material esportiu amb seu a Celrà, ha mogut fitxa a la seva cúpula amb dos nous nomenaments al consell d’administració. La firma gironina ha designat Javier Pérez-Tenessa com a president no executiu i Jonathan Nielsen com a conseller, dos perfils amb una llarga trajectòria en el món del comerç electrònic. L’empresa emmarca el canvi en el seu full de ruta per convertir-se en el "principal especialista en articles esportius online d’Europa".
Pérez-Tenessa és fundador i exCEO d’eDreams ODIGEO, empresa de viatges online, i també soci fundador de 4Founders Capital, una firma de capital risc centrada en empreses tecnològiques. Per la seva banda, Nielsen ha estat CEO de Backcountry, una empresa de venda online d’equipament per a activitats a l’aire lliure, ciclisme i esports de motor als Estats Units i Europa. Actualment, Nielsen també dirigeix Big Cartel, un servei centrat a facilitar la venda de productes a artistes i creadors.
Segons ha informat TradeInn, tots dos entraran també com a inversors a la companyia juntament amb els fons d’Apollo sota la seva franquícia Hybrid Value, que ja van anunciar la compra d’una participació a TradeInn el juny del 2025. El fundador i conseller delegat, David Martin, situa aquests reforços com un suport "inavaluable" per afrontar "la següent fase d’expansió".
Una operació de més de 200 milions d'euros
Aquesta reordenació arriba mesos després que el fons nord-americà Apollo entrés a l’accionariat de la firma gironina. Apollo va adquirir el 30% que fins aleshores estava en mans de Suma Capital i d’altres socis minoritaris, una operació que diverses fonts van situar per sobre dels 200 milions d’euros.
Suma Capital havia entrat a TradeInn l’any 2015 i, durant aquell període, l’empresa va multiplicar les vendes, va ampliar el catàleg i va incrementar la capacitat d’emmagatzematge en més de 30.000 metres quadrats, segons van destacar les parts en el moment del relleu accionarial.
L’entrada d’Apollo també es va produir després de mesos de rumors sobre l’interès de Decathlon per entrar al capital de TradeInn. Les negociacions, però, no van prosperar i la companyia va optar per no incorporar el grup francès a l’accionariat.
Un any amb facturació rècord
Pel que fa a les xifres de negoci, TradeInn va tancar el 2025 amb una facturació de 585 milions d’euros, per sobre dels 554 milions del 2024, un increment aproximat del 5,6%. La companyia remarca el seu perfil internacional: al voltant del 85% de les vendes es generen fora d’Espanya.
Tot i els bons registres, les vendes de la firma gironina es queden lleugerament per sota de les seves previsions. Al setembre, Tradeinn pronosticava acabar el 2025 superant per primera vegada la barrera dels 600 milions d'euros.
Durant l'últim exercici, l'empresa ha enviat un total de 9.205.058 paquets a clients de 190 països, 8.461.058 dels quals van sortir des del seu centre d'operacions a Celrà i 743.577 des del seu hub logístic a Alemanya. Actualment, TradeInn compta amb una plantilla de 530 treballadors i genera al voltant del 85% de les vendes fora d'Espanya.
