Crisi ferroviària
Adif és la principal beneficiària dels fons europeus a Espanya
El gestor ferroviari ha rebut 4.350 milions, la mateixa quantitat que la resta de grans perceptors junts
La xifra es reparteix a mitges entre la xarxa convencional i l’alta velocitat
El paviment de les andanes de l’estació de Passeig de Gràcia s’ha finançat amb NextGenerationEU
Gabriel Santamarina
Adif i Adif Alta Velocitat, les dues empreses públiques dependents del Ministeri de Transports encarregades del manteniment i gestió de la infraestructura ferroviària, han sigut els principals receptors a Espanya de fons europeus. En concret, en conjunt, les dues entitats han rebut 4.354 milions d’euros dels fons NextGenerationEU del mecanisme de recuperació i resiliència, segons les últimes dades disponibles, corresponents al 31 d’octubre de l’any passat. Adif és el perceptor més gran d’aquests diners "finalistes", segons la terminologia europea (a fons perdut, en realitat) dins d’una llista de cent entitats públiques i privades –que s’han emportat entre totes 5.492 milions– i entre les quals hi ha, amb xifres molt inferiors, Iberdrola (242 milions), l’Empresa Municipal de Transports de Madrid (EMT), amb 187 milions, el Sistema Andalús de Salut (118 milions) o Seat (76 milions). Cal tenir en compte, a més, que un perceptor no és necessàriament l’adjudicatari dels diners, sinó el vehicle per canalitzar els fons i executar inversions, que és més evident encara en el cas d’Adif, que canalitza aquests fons via empreses o contractes.
Segons la informació disponible, Adif (el gestor de les infraestructures ferroviàries) en concret ha percebut 2.262 milions d’euros, mentre que les quanties entregades a Adif Alta Velocitat (el gestor dedicat a l’AVE) pugen fins als 2.091 milions. Els recursos de les dues firmes s’han invertit en la xarxa de rodalies i convencional, corredors estratègics i alta velocitat, seguretat i digitalització i mesures de descarbonització. En la seva informació sobre el finançament europeu, Adif situa bona part d’aquestes actuacions en els components 1 i 6 del pla, que s’orienten a inversions en la xarxa transeuropea de transport, amb noves infraestructures als corredors atlàntic i mediterrani, i la modernització de les ja existents, respectivament. El paper d’Adif està sent qüestionat arran del tràgic accident d’Adamuz, que va causar 46 víctimes mortals, entre acusacions d’haver relaxat la supervisió i el manteniment de les obres d’alta velocitat al no haver-hi destinat prou recursos. Com ha publicat EL PERIÓDICO, Espanya destina a manteniment de la xarxa d’alta velocitat una mica més que la mitjana europea, però està per sota de països de referència del nostre entorn com Alemanya, França i Itàlia.
Ajudes a fons perdut
Aquests fons "són finalistes", és a dir, no són préstecs, sinó ajudes a fons perdut, i totes s’han destinat a projectes que o bé ja estan executats o estan en execució, confirmen fonts de l’administrador ferroviari. A aquestes quanties s’hi podrien sumar 559 milions més que va percebre el Ministeri de Transports a títol propi per a les mateixes finalitats: invertir en mobilitat sostenible. Les xifres percebudes per Adif d’Europa són de gran magnitud, tenint en compte els seus volums habituals de licitació: per exemple, el 2025 va treure a concurs projectes per valor de 2.992 milions, segons la patronal de les grans constructores, Seopan. Si es té en compte el volum total, entre els exercicis 2021 i 2025 aquest import s’enfila fins als 18.546 milions.
Amb aquests fons NextGeneration EU, Adif i Adif AV han finançat en concret actuacions de l’anomenat Component 6, és a dir, aquelles orientades a construir nova infraestructura ferroviària i modernitzar l’existent als corredors atlàntic i mediterrani, que es consideren xarxa transeuropea de transport. En alta velocitat, una part rellevant es concentra al corredor mediterrani, per impulsar la connexió entre Múrcia i Almeria en trams com ara Múrcia-Llorca, Llorca-Almeria, Pulpí-Águilas o Múrcia-Llorca, a més de la implantació de l’ample estàndard en el tram València Nord-València Joaquín Sorolla, clau per a la continuïtat de l’alta velocitat en aquest node.
Al corredor atlàntic i a la xarxa d’alta velocitat ja en servei, els fons NextGenerationEU s’han destinat a reforçar seguretat i interoperabilitat; per exemple, a noves sortides d’emergència en túnels de la línia Vitòria-Bilbao-Sant Sebastià, a actuacions associades a la connexió Burgos-Vitòria i a la línia d’alta velocitat entre Madrid i Astúries tot passant per la variant de Pajares.
D’altra banda, s’han finançat obres de remodelació de grans eixos com la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla, en la qual s’ha produït el greu accident ferroviari a Adamuz. Tot i això, alguns d’aquests projectes no només van rebre fons NexGeneration EU, sinó que també, per exemple, en el cas d’aquesta última línia, fins a 111 milions de la Comissió Europea i un préstec de 90 milions del Banc Europeu d’Inversions, segons va informar el Partit Popular Europeu.
En el cas de Rodalies i la xarxa convencional, amb fons europeus s’han finançat actuacions com les obres per millorar l’evacuació i ventilació en cas d’incendi a l’estació subterrània de Rodalies de Getafe Centre, a Madrid; la substitució del paviment d’andanes a l’estació de Passeig de Gràcia, a Barcelona; els primers passos de la construcció de la nova estació de Parla Nord, també a la capital; la substitució de motors d’agulles a Rodalies de Biscaia; actuacions associades a la duplicació de via de la línia R3 de Barcelona, o projectes d’increment de capacitat a l’entorn de Pinar de las Rozas-Las Matas i d’ampliació de Rodalies cap a Soto del Real, totes dues a Madrid. Lligat al ferrocarril –però aliè al trànsit–, Adif ha invertit en la instal·lació de més d’un miler de llocs de recàrrega de vehicle elèctric en 80 estacions i en aproximadament de mig centenar de plantes solars en cobertes i marquesines.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- Sabies que a Olot hi ha un monument que commemora els afusellaments de la Guerra Civil?
- Talen els sis pins d'una rotonda de l'avinguda Lluís Pericot de Girona
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- «Jo dormo de pressa, li aconsello que aprengui a fer-ho»
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou per culpa del tall al túnel de Rubí
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte