La competència per aconseguir un lloguer: creix un 24% el nombre d’interessats per habitatge a Girona
Cada anunci rep una mitjana de 32 contactes abans de ser despublicat
La pressió sobre el mercat del lloguer continua a l’alça a les comarques gironines. En l’últim any, el volum de persones que contacten per cada anunci s’ha incrementat amb força, un senyal més del desequilibri entre l’oferta disponible i la demanda.
Segons les dades del quart trimestre de 2025 del portal Idealista, a la província de Girona cada anunci de lloguer va rebre una mitjana de 32 contactes abans de desaparèixer del portal, una xifra que suposa un augment del 24% respecte del mateix període de 2024. A la ciutat de Girona, la competència és encara més alta: 43 contactes per anunci, un 12% més en un any.
Aquestes xifres, però, queden lluny de les que recollia un altre estudi presentat l’estiu passat per la Universitat Rey Juan Carlos i la Fundación Alquiler Seguro, que retratava una situació encara més tensionada. En aquell informe, corresponent al segon trimestre de 2025, la província de Girona registrava una mitjana de 112 interessats per cada habitatge en només deu dies, una de les dades més elevades de l’Estat. Els autors situaven com a referència d’un "mercat sa" que cada immoble captés l’atenció d’entre 10 i 15 persones, i advertien que l’allau de candidats porta moltes immobiliàries a no publicar alguns anuncis i a moure’ls només entre borses internes de clients, després d’una primera selecció.
Més de 30 contactes
En el conjunt de l’Estat, els anuncis de lloguer van rebre una mitjana de 34 contactes en el quart trimestre de 2025, un 14% més que un any abans. El portaveu d’idealista, Francisco Iñareta, atribueix part d’aquesta tensió a les mesures de contenció de preus: "no és cap novetat que els mercats que han aplicat els límits de preus es trobin entre els que tenen més competència per accedir a un lloguer". Iñareta considera que "aquestes mesures aconsegueixen frenar la pujada de preus a costa d'eliminar gran part de l'oferta".
Pel que fa a les grans ciutats, l’increment anual de la competència s’ha disparat sobretot a Barcelona (20%) i Màlaga (20%), seguides de Bilbao (17%), Palma (15%), Alacant (12%) i Sant Sebastià (9%). En termes absoluts, Barcelona és el mercat amb més pressió entre les grans capitals, amb 65 famílies per anunci, per davant de Palma (55), Madrid (44) i Bilbao (42). Al capdamunt del rànquing general de capitals, en canvi, destaquen Vitòria (111 contactes), Guadalajara (95) i Pamplona (90).
A escala provincial, el lideratge el manté Àlaba (106 famílies per anunci), seguida de Navarra (92) i Guadalajara (73), mentre que a la cua hi ha Càceres (8), Salamanca (10) i Badajoz (11).
