Els majoristes de senglar aixequen l'aturada i tornen a recollir carn després de tancar un acord amb el Govern
Asseguren que el consens permet "unes condicions més estables i segures" per fer el servei
Els majoristes de senglar han aixecat l'aturada i tornen a recollir carn després de tancar un acord amb el Govern. En un comunicat, les cinc empreses que funcionen com a punts logístics de recollida -algunes de les quals, també comercialitzen senglar- subratllen que el consens assolit permet "garantir unes condicions més estables, viables i segures per continuar desenvolupant el servei en el context de la pesta porcina africana". El sector assegura que l'acord és fruit "del diàleg i del treball conjunt de totes les parts" i insisteixen que la carn de senglar que surt dels punts logístics passa "tots els controls sanitaris" i compleix "el 100% de les garanties exigides per la normativa vigent".
Les empreses que han tirat endavant l'aturada són Lantxaga SL (Fornells de la Selva), Càrniques Llorà SL (Sant Miquel de Balenyà), Vedat Pirineus SL (a Olius i Sort), Morcolain SL (Sant Joan les Fonts i Igualada) i Logística Capo SL (Sant Jaume dels Domenys). Asseguraven que, arran del brot de pesta porcina, les vendes els havien caigut en picat, que han de guardar tones de carn perquè no tenen sortida i que havien hagut de continuar operant com a punts logístics "en unes condicions molt difícils, sense un marc clar i assumint responsabilitats econòmiques, sanitàries i legals".
Aquest migdia, però, una reunió amb el Departament d'Agricultura ha aconseguit desencallar l'aturada poques hores després que els majoristes l'iniciessin. En un comunicat, les cinc empreses majoristes expliquen que s'ha arribat a un acord i que, a partir de demà, reprendran el servei "amb plena normalitat a tot el territori".
Segons fonts del Departament d'Agricultura, l'acord s'ha assolit després de mantenir reunions de coordinació amb el Ministeri d'Agricultura, la interprofesional del sector de la cacera estatal Asicaza i la trobada que ha tingut lloc avui amb els majoristes que també funcionen com a Punts Logístics de Recollida de Carn de Caça (PLRCC).
Durant la trobada s'ha pactat allargar el contacte d'emergència que es va posar en marxa al desembre arran del brot de pesta porcina africana (PPA) i que va expirar aquest febrer. Ara, s'estendrà fins al final de la temporada de cacera; és a dir, fins al mes de març. El contracte cobreix les despeses de recollida de captures de senglar, el tractament i l'eliminació de les peces.
En paral·lel, també s'ha acordat que el Departament i els majoristes de senglar mantindran reunions periòdiques per actualitzar les línies d'ajut que rep el sector des del 2023 i reforçar-ne la resiliència. "L'objectiu és adaptar aquests instruments de suport amb la nova realitat del mercat i asegurar que el sector disposi d'eines per afrontar futures incerteses", expliquen fonts del Departament d'Agricultura.
Els punts logístics de carn de caça s'encarreguen de recollir els senglars que s'abaten durant les batudes. Aquí, se'ls treuen les vísceres i després es traslladen a les sales d'especejament (en alguns casos, dins la mateixa empresa). També s'analitza la carn per assegurar que compleix totes les garanties sanitàries per al consum i descartar, per exemple, que estigui afectada per triquinosi.
"Estables, viables i segures"
Els majoristes de senglar expliquen que el consens assolit amb el Govern durant la reunió d'aquest dijous "permet garantir unes condicions més estables, viables i segures per continuar desenvolupant el servei en el context de la Pesta Porcina Africana (PPA)".
"L'acord és fruit del diàleg i del treball conjunt de totes les parts implicades; ens permet continuar prestant el servei amb garanties", assenyalen fonts del sector. A més, els majoristes també insisteixen que les peces que surten dels Punts Logístics de Carn de Caça (PLCC) destinades a consum humà "passen tots els controls sanitaris i compleixen el 100 % de les garanties exigides per la normativa vigent".
"Celebrem l'acord"
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una piulada a la xarxa X ha dit que, després de la reunió amb el sector, celebra l'acord que permetrà reprendre el servei dels punts logístics amb normalitat. "Gràcies a tothom pel diàleg, la responsabilitat i el compromís amb el territori i la sanitat animal", ha escrit el titular del Departament a la xarxa social.
El Departament subratlla que l'acord assolit amb els majoristes, i que ha permès aixecar l'aturada del sector, "garanteix la continuïtat de la recollida i tractament de les peces i evita un buit operatiu en plena crisi sanitària
