Una empresa gironina acumula tones de carn de senglar sense sortida: "Portem setmanes amb pèrdues"
L'empresa ha hagut de llogar frigorífics externs perquè ja emmagatzema tones de carn que no tenen sortida al mercat
Els majoristes de senglar que aquest dijous han començat una aturada indefinida asseguren que la seva situació és "insostenible" perquè tenen tones de carn immobilitzades i reclamen a la Generalitat ajudes directes. L'empresa Lantxaga, situada a Fornells de la Selva, al Gironès, ha hagut de llogar frigorífics externs perquè ja acumula uns 200 palets que no tenen sortida al mercat després que les exportacions hagin caigut en picat arran del brot de pesta porcina. "Portem setmanes amb pèrdues", diu el seu sotsdirector, Isaac Vilches. En espera d'una reunió amb la Generalitat, les tres societats i colles de caçadors de Ponent que també actuen com a punts logístics s'han desmarcat de les empreses i asseguren que continuaran recollint captures.
Lantxaga és una de les empreses que hi ha a Catalunya que, a més de comercialitzar carn de senglar, també n'és punt logístic. És a dir, que recull les captures que es fan durant les batudes de caça. Dins el mateix grup, a més de Fornells de la Selva, també tenen dos punts logístics més: un a la Garrotxa (a Sant Joan les Fonts) i l'altre, a Igualada.
El seu sotsdirector, Isaac Vilches, explica que setmanalment reben entre 600 i 700 senglars. Lantxaga dona sortida a aquesta carn, sobretot, a través de l'exportació. Fins ara, representava el 90% de les vendes de l'empresa (amb destins com Itàlia, França, Alemanya o Gran Bretanya).
Arran del brot de pesta porcina africana (PPA) a Collserola, però, les vendes els han caigut en picat. En concret, més d'un 80%. "El mercat europeu ens ha tancat les portes per por a contagi i la situació, avui dia, és insostenible i bastant difícil", precisa Vilches. Perquè tan sols els queden alguns restaurants i altres negocis d'hostaleria de la zona que els comprin senglar.
Tota la resta de carn no tenen cap altre remei que congelar-la i emmagatzemar-la. D'ençà que va començar el brot de PPA, cada setmana han de guardar uns 20 palets -d'uns 700 quilos de carn de senglar cadascun- perquè no es venen i, per encabir-la, fins i tot han hagut de llogar frigorífics externs. "Abans, cada setmana i mitja sortien camions sencers carregats; ara tot això s'ha frenat", explica el sotsdirector de Lantxaga.
Davant la impossibilitat de poder estocar més carn, els majoristes del senglar han començat aquest dijous una aturada indefinida dels punts logístics. I ja no en recolliran més. "Hem de pagar caçadors, estructura i assumir la despesa extra de tenir tota aquesta carn emmagatzemada que no sabrem si podrem vendre; tot plegat és inviable, perquè fa setmanes que tan sols només anem a pèrdues", explica Vilches.
"Sense garanties suficients"
Els majoristes asseguren que, arran del brot de PPA, han hagut de continuar prestant el servei "en unes condicions molt difícils, sense un marc clar, sense garanties suficients i assumint responsabilitats econòmiques, sanitàries i legals" que no els corresponen. Critiquen que no han rebut cap resposta des de la Generalitat i, per això, han decidit plantar-se "després d'haver esgotat totes les vies possibles de diàleg" i engegar aquesta aturada indefinida en la recollida de carn de senglar.
"És una decisió obligada per la impossibilitat de continuar assumint un sistema que actualment no té suport institucional ni garanties mínimes", subratllen aquestes empreses. A més de Lantxaga SL, l'aturada també s'ha estès a Càrniques Llorà SL (Sant Miquel de Balenyà), Vedat Pirineus SL (a Olius i Sort), Morcolain SL (Sant Joan les Fonts i Igualada) i Logística Capo SL (Sant Jaume dels Domenys).
Ajudes directes
Les empreses reclamen a la Generalitat que els doni ajudes directes per poder superar l'atzucac i afrontar els costos extra que els suposa tenir tones de carn de senglar emmagatzemades sense poder donar-hi sortida. "No volem crèdits ni altres propostes que no porten enlloc, sinó ajudes directes", subratlla el sotsdirector de Lantxaga.
"Al capdavall, allò que volem és que les empreses siguin solvents; estem venent per sota preu de cost i això és inviable", hi afegeix Vilches. "Ara mateix cap dels nostres clients estrangers ens està comprant senglar, i van a buscar-lo a altres països com ara Polònia o Hongria", explica. "El mercat europeu és molt estricte i crec que no s'ha estat prou clar a l'hora d'explicar les coses", diu en referència al brot de PPA.
Aquesta tarda, a les dues, s'ha previst una reunió de les empreses amb la Conselleria d'Agricultura per tractar la situació i intentar buscar solucions. "Al final, nosaltres no recollim perquè ja no som rendibles; no podem abocar-hi més diners", conclou Isaac Vilches.
Es desmarquen de l'aturada
Les tres societats i colles de caçadors encarregades de recollir la carn de caça a les comarques de Ponent s'han desmarcat de la carta que informava de l'aturada indefinida als caçadors. Responsables de les entitats han explicat a l'ACN que se'ls va afegir a la llista de signants sense consultar-los abans i que, per aquest motiu, es desvinculen de l'escrit.
Es tracta de la Colla del senglar de Sanaüja (Segarra), la Societat de Caçadors 'la Porguerada' de Montmagastre, a Artesa de Segre (Noguera), i la Societat de caçadors 'el Nen' d'Alòs de Balaguer (Noguera).
Responsables d'aquests punts de recollida han afirmat que continuaran caçant amb normalitat i, de fet, l'empresa de Soria on venen la carn ja els ha confirmat que passarà el cap de setmana a recollir-los els animals. Aquests tres punts, recullen uns 1.400 animals anuals de colles de caçadors de Ponent, una xifra que queda molt lluny respecte dels centenars de senglars que manipulen setmanalment les principals empreses del sector.
