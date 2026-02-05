Eva Morales: "L'entrega ràpida ja no és una comoditat, és una eina essencial del dia a dia"
El desplegament logístic d’Amazon combina tecnologia, anticipació de la demanda i reorganització de la xarxa de distribució, explica la responsable de qualitat i experiència d’entrega de la multinacional per a Europa
Monique Zamora Vigneault
Amazon va arribar a un rècord en entregues el mateix dia per als seus clients Prime a Europa. Quin tipus de productes veuen que es demanen amb més freqüència per entregar ràpid?
El que més ens demanen amb Entrega Avui són productes bàsics del dia a dia: tovalloletes de nadó, llet en pols, complements alimentaris... De fet, segons el nostre estudi El luxe del temps, elaborat per HarrisX per a Amazon, veiem que els espanyols recorren a l’entrega ràpida principalment per a productes de la llar i de rebost (46%), tecnologia (37%) i bellesa i cura personal (32%). Això ens confirma una cosa important: l’entrega ràpida ja no és només una comoditat, sinó una eina essencial per al dia a dia. Especialment per a les famílies amb nens, que recorren a aquesta alternativa per a les seves compres d’alimentació (51%), roba (57%) i joguines (25%), perquè els ajuda a gestionar millor les seves agendes i resoldre aquestes necessitats d’última hora. Per això ens fa tanta il·lusió compartir que el 2025 ha sigut el nostre millor any en entregues ràpides. Hem batut el nostre propi rècord: més de 190 milions d’articles entregats el mateix dia o l’endemà a clients Prime a Espanya, i 13.000 milions arreu del món, incloent milions de productes bàsics. Però el que realment ens importa és el que això significa per als nostres clients: l’entrega ràpida i gratuïta, un dels principals beneficis de la subscripció Prime, es tradueix en un estalvi de temps i diners. Només l’any passat, els clients Prime a Espanya van estalviar de mitjana 120 euros en entregues ràpides i gratuïtes. Això és més del doble del que costa la subscripció anual, que a més inclou entreteniment, ofertes exclusives i molt més.
Les entregues ràpides s’han convertit ja en un estàndard en el comerç electrònic? Com es diferencia Amazon?
Treballem per fer la vida dels nostres clients més fàcil cada dia. En un context en el qual més de la meitat dels espanyols (54%) viu amb pressa, sabem que l’entrega ràpida s’ha convertit en una eina clau per gestionar el dia a dia, però també la flexibilitat. El nostre objectiu és que rebre una comanda s’adapti a les seves rutines, i no al contrari, i, per això, oferim múltiples opcions d’entrega: a casa, a la feina o en establiments per on passen habitualment. En aquest sentit, Amazon compta amb una xarxa de més de 20.000 punts de recollida a tot Espanya, que inclou Amazon Lockers, Amazon Counters i punts de recollida associats. L’últim any, la xarxa ha crescut en més d’un 20% respecte a l’any anterior.
"El nostre objectiu és arribar a tots els nostres clients i fer-los la vida més fàcil"
Com decideix Amazon a quines zones ampliar els seus serveis d’entregues en el mateix dia?
El nostre objectiu és arribar a tots els nostres clients, siguin on siguin. Actualment, el nostre servei Entrega Avui està disponible per a clients Prime a 16 ciutats espanyoles: Alacant, Barcelona, Cadis, Cartagena, Jerez de la Frontera, Elx, Madrid, Màlaga, Marbella, Múrcia, Palma, Sevilla, Tarragona, València, Valladolid i Saragossa. A més, la nostra xarxa logística cobreix el 100% dels codis postals de la Península, i arriba a més del 90% en menys de dos dies. I continuarem treballant perquè tots puguin rebre el que necessitin de manera ràpida i còmoda.
Quina és la seva estratègia de gestió per millorar la qualitat de les entregues a Amazon?
Les millores en la nostra velocitat d’entrega són el resultat d’una combinació de diversos factors. D’una banda, acostar els productes als nostres clients és fonamental: com menor és la distància que recorre un paquet, menys traspassos pateix i més ràpid arriba a destí. I, de l’altra, hi ha la tecnologia. Utilitzem la tecnologia d’optimització de la cadena de subministrament que ajuda a predir la demanda de més de 400 milions de productes cada dia, amb deep learning i models d’IA per decidir quin producte emmagatzemar, quanta quantitat i en quin centre d’Amazon, al mateix temps que es coordinen els enviaments d’inventari de milions de venedors de tot el món. A més, hem optimitzat els nostres sistemes de gestió d’inventari i de magatzem. Identifiquem quins productes es demanen més i els col·loquem en unes zones dissenyades específicament perquè preparar les comandes sigui molt més ràpid.
Com ha evolucionat l’oferta d’entregues ràpides a Europa?
L’entrega ràpida s’ha convertit en una eina clau per al dia a dia dels nostres clients. De fet, segons el nostre estudi El luxe del temps, el 51% dels espanyols assegura que els ajuda a evitar aquests encàrrecs d’última hora i mantenir la seva rutina sota control.
