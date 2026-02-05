Les vendes de cotxes de segona mà a Girona cauen un 22% al gener
Les comarques gironines sumen 2.431 operacions, gairebé 700 menys que fa un any
El mercat automobilístic gironí de segona mà arrenca l'any a la baixa. Durant el primer mes del 2026 es van vendre fins a 2.431 turismes d'ocasió a la província, gairebé 700 menys que fa un any, és a dir una caiguda del 22%, segons les darreres dades publicades per les patronals del sector Ganvam i Faconauto.
Aquesta xifra també se situa per sota dels registres del gener del 2024, quan es van vendre 2.916 cotxes de segona mà a les comarques gironines. En comparació amb aquell mes, les operacions van caure el passat gener un 16,6%.
La tendència negativa del sector de vehicles d'ocasió se suma als mals registres dels turismes nous. Durant el mes de gener, la província de Girona va sumar fins a 1.018 matriculacions de turismes, 33 menys que fa un any, una diferència que suposa una caiguda del 3,1%, segons les dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.
Caiguda generalitzada
Al conjunt de Catalunya, les vendes de turismes i tot terrenys d'ocasió també van arrencar el 2026 en negatiu, amb un total de 22.037 unitats, fet que suposa una caiguda del 5,9% respecte al gener de l'any passat.
Aquest resultat s'emmarca en un context estatal igualment desfavorable. Al conjunt d'Espanya, les vendes de vehicles d'ocasió van baixar un 8,8% al gener, fins a situar-se en 157.776 unitats, de manera que per cada vehicle nou es van vendre 2,2 usats.
Analitzant el canal de venda, només les importacions i les operacions amb vehicles d’ocasió procedents d’empreses de lloguer van acabar el gener a l’alça. En concret, les importacions van pujar un 8%, mentre que els operadors de "rent a car" (RAC) van registrar un 10,5% més de transaccions que el gener de l’any passat. Aquest augment de les operacions amb vehicles d’ocasió procedents de RAC explica la pujada registrada en les vendes de vehicles d’ocasió de menys d’un any, que van tancar el mes de gener amb un increment del 8%, fins a assolir les 17.521 unitats, davant dels descensos registrats a la resta de trams d’antiguitat.
Tot i l’empenta dels seminous, el gruix de les operacions continua concentrant-se en els models de més de quinze anys que —malgrat caure un 10,7% respecte del gener del 2025— van concentrar el 40,5% de les vendes en tancar el mes passat, cosa que suposa un volum de 63.901 unitats.
Per a les patronals del sector, el mercat d’ocasió "ha d’afrontar una important millora qualitativa". L’antiguitat mitjana del vehicle d’ocasió venut a Espanya al gener se situà en els 11 anys, però superà els 15 anys en les operacions entre particulars, que representen més de sis de cada deu transaccions.
