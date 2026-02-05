Nestlé col·labora amb el Consorci del Ter en la restauració de zones humides que afavoreixen la biodiversitat fluvial
L'actuació ha creat nous hàbitats d'aigua dolça a 4,5 hectàrees i ha impulsat la reproducció d'amfibis i aus i la presència de vegetació autòctona
Nestlé i el Consorci del Ter han col·laborat amb la finalitat de promoure una gestió global, sostenible i integradora del riu Ter i els seus afluents. En el marc d’aquesta col·laboració, s’ha dut a terme una millora ambiental a l’espai fluvial de les Deveses d’en Bru, a Girona, que ha permès crear noves zones d’inundació temporal i renaturalitzar la bassa principal de l’àrea.
L’espai fluvial de les Deveses d’en Bru , forma part de la xarxa Natura 2000 i se situa al costat de la fàbrica de cafè soluble Nescafé i de càpsules Nescafé Dolce Gusto de Nestlé a Girona.
Actuacions
En concret, els treballs han consistit en el reperfilat dels talussos i la naturalització de les vores de la bassa principal ja existent a l’espai, amb l’objectiu de millorar la funcionalitat ecològica i facilitar l’accés de la fauna, segons expliquen en un comunicat. Aquesta, juntament amb les basses temporals realitzades gràcies a la mateixa col·laboració, han generat nous hàbitats associats a zones humides, tant permanents com temporals, en una superfície total de 4,5 hectàrees.
Com a conseqüència d’aquestes actuacions, les noves basses han presentat al llarg de l’any passat un bon nivell d’inundació, fet que ha afavorit la presència de capgrossos. A través del seguiment d’amfibis, s’ha confirmat la presència del sapillo partero, el gripau corredor i el gripau comú, així com la reproducció de la reineta meridional, la granota verda i la granota pintada.
Segons relaten des de la comapnyia, les noves zones humides també han estat ràpidament colonitzades per invertebrats aquàtics, com ara libèl·lules i escarabats d’aigua, i s’hi ha observat una elevada diversitat d’aus aquàtiques, entre les quals l’ànec collverd, el bernat pescaire, l’esplugabous o el martí pescador. Pel que fa als mamífers, les càmeres de fototrampeig han registrat en els dos darrers anys la presència de senglar, cabirol i guineu.
Aquestes basses temporals, un dels hàbitats d’aigua dolça més vulnerables i amenaçats, actuen, a més, com a corredors ecològics que incrementen la connectivitat entre espais naturals. La restauració de zones humides és un exemple clar de solucions basades en la natura, fonamentals per a l’adaptació al canvi climàtic i per a la provisió de serveis ecosistèmics com la millora de la qualitat de l’aigua i el refugi per a espècies amenaçades.
"Aquest projecte reflecteix el compromís de Nestlé amb la protecció dels recursos hídrics i la biodiversitat dels territoris on operem. La col·laboració amb el Consorci del Ter ens permet generar un impacte ambiental positiu i tangible, restaurant ecosistemes clau i contribuint a la resiliència davant del canvi climàtic", ha destacat Jordi Aycart, director de seguretat, salut i sostenibilitat de Nestlé Espanya.
