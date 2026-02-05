Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mutilació genital femeninaRadars mòbilsXurreria Cort ReialLimitacions velocitat trensAnglèsComissaria Santa EugèniaCarles Puigdemont
instagramlinkedin

Nestlé col·labora amb el Consorci del Ter en la restauració de zones humides que afavoreixen la biodiversitat fluvial

L'actuació ha creat nous hàbitats d'aigua dolça a 4,5 hectàrees i ha impulsat la reproducció d'amfibis i aus i la presència de vegetació autòctona

Millora ambiental a l'espai fluvial de les Deveses d’en Bru.

Millora ambiental a l'espai fluvial de les Deveses d’en Bru. / Nestlé

Redacció

Redacció

Girona

Nestlé i el Consorci del Ter han col·laborat amb la finalitat de promoure una gestió global, sostenible i integradora del riu Ter i els seus afluents. En el marc d’aquesta col·laboració, s’ha dut a terme una millora ambiental a l’espai fluvial de les Deveses d’en Bru, a Girona, que ha permès crear noves zones d’inundació temporal i renaturalitzar la bassa principal de l’àrea.

L’espai fluvial de les Deveses d’en Bru , forma part de la xarxa Natura 2000 i se situa al costat de la fàbrica de cafè soluble Nescafé i de càpsules Nescafé Dolce Gusto de Nestlé a Girona.

Actuacions

En concret, els treballs han consistit en el reperfilat dels talussos i la naturalització de les vores de la bassa principal ja existent a l’espai, amb l’objectiu de millorar la funcionalitat ecològica i facilitar l’accés de la fauna, segons expliquen en un comunicat. Aquesta, juntament amb les basses temporals realitzades gràcies a la mateixa col·laboració, han generat nous hàbitats associats a zones humides, tant permanents com temporals, en una superfície total de 4,5 hectàrees.

Com a conseqüència d’aquestes actuacions, les noves basses han presentat al llarg de l’any passat un bon nivell d’inundació, fet que ha afavorit la presència de capgrossos. A través del seguiment d’amfibis, s’ha confirmat la presència del sapillo partero, el gripau corredor i el gripau comú, així com la reproducció de la reineta meridional, la granota verda i la granota pintada.

Segons relaten des de la comapnyia, les noves zones humides també han estat ràpidament colonitzades per invertebrats aquàtics, com ara libèl·lules i escarabats d’aigua, i s’hi ha observat una elevada diversitat d’aus aquàtiques, entre les quals l’ànec collverd, el bernat pescaire, l’esplugabous o el martí pescador. Pel que fa als mamífers, les càmeres de fototrampeig han registrat en els dos darrers anys la presència de senglar, cabirol i guineu.

Aquestes basses temporals, un dels hàbitats d’aigua dolça més vulnerables i amenaçats, actuen, a més, com a corredors ecològics que incrementen la connectivitat entre espais naturals. La restauració de zones humides és un exemple clar de solucions basades en la natura, fonamentals per a l’adaptació al canvi climàtic i per a la provisió de serveis ecosistèmics com la millora de la qualitat de l’aigua i el refugi per a espècies amenaçades.

Notícies relacionades

"Aquest projecte reflecteix el compromís de Nestlé amb la protecció dels recursos hídrics i la biodiversitat dels territoris on operem. La col·laboració amb el Consorci del Ter ens permet generar un impacte ambiental positiu i tangible, restaurant ecosistemes clau i contribuint a la resiliència davant del canvi climàtic", ha destacat Jordi Aycart, director de seguretat, salut i sostenibilitat de Nestlé Espanya.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents