Nova deducció a l’IRPF: qui se’n beneficia i a partir de quan
La mesura, vinculada al salari mínim, permet reduir fins a 340 euros l’impost a treballadors amb ingressos baixos
Milers de treballadors amb ingressos baixos notaran un alleujament fiscal en la pròxima campanya de la Renda. A partir de la declaració que es presentarà a la primavera del 2026, Hisenda aplicarà una nova deducció a l’IRPF adreçada a les persones amb salaris anuals iguals o inferiors a 18.276 euros, sempre que no disposin d’altres rendes rellevants.
Aquesta mesura està recollida a la Llei 5/2025, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, i va entrar en vigor l’any passat amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025. A la pràctica, el benefici es reflectirà per primera vegada en la declaració corresponent als ingressos del 2025, que es tramitarà a partir de l’abril del 2026.
La deducció pot arribar a un màxim de 340 euros, tot i que l’import no serà el mateix per a tots els contribuents. Per accedir-hi cal complir dues condicions simultànies: que els rendiments del treball no superin els 18.276 euros anuals i que la resta d’ingressos —com ara lloguers, interessos bancaris o guanys patrimonials— no excedeixin els 6.500 euros anuals.
Els treballadors amb salaris de fins a 16.576 euros tindran dret a la deducció màxima. A partir d’aquesta xifra i fins al límit establert, l’import es redueix de manera progressiva, descomptant 20 cèntims per cada euro addicional. Un cop superat el topall màxim, el dret a la deducció desapareix completament.
En cap cas la deducció pot superar la quota real de l’impost. Això significa que no es generaran devolucions superiors a l’import a pagar: com a màxim, la deducció deixarà l’IRPF a zero.
Pel que fa als tràmits, no caldrà fer cap gestió específica. L’Agència Tributària aplicarà aquesta deducció de manera automàtica al borrador de la Renda, ja que disposa de les dades salarials facilitades per les empreses.
