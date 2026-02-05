Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
La companyia d'origen ripollès va traslladar la seu corporativa a Madrid després del referèndum de l'1-O
Soler & Palau (S&P), multinacional catalana del sector de la ventilació fundada a Ripoll, ha tornat a situar la seva seu corporativa a Catalunya. Ho avança el diari econòmic Crónica Global, que recorda que va ser una de les companyies catalanes que va decidir traslladar a Madrid la seva seu poc després del referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2027. El mateix rotatiu, a partir de dades del Registre Mercantil, explica que els propietaris de Soler & Palau han situat a Barcelona tant la seva societat hòlding (Seis PM) com Soler & Palau Ventilation Group.
La tornada de la seu a Catalunya coincideix amb un moment dolç per a la companyia que, segons els últims comptes publicats, va facturar més de mil milions d'euros amb un benefici net de 103 milions.
Prop del 90% de la seva facturació prové de les vendes a l'exterior. De fet, la companyia compta amb centres productius a diferents països. Amb implantació a 90 països, compta amb més de 25 centres productius a Europa, Amèrica i Àsia, més de 30 filials i una àmplia xarxa de distribuidores propis. Amb una plantilla de més de sis mil treballadors, S&P compta amb diferents centres productius a l'estat: Parets del Vallès i Torelló (Barcelona), Ripoll i Sils (Girona), i Pinto (Madrid). A l'exterior, té presència directa en països com França, Anglaterra, Noruega, Itàlia Mèxic, el Brasil. la Xina, Estats Units, Tailàndia, Malàisia, l'Índia, Vietnam o Singapur. Una de les últimes adquisicions del grup va ser l'empresa nordamericana United Enertech, amb seu a Tenessee. Amb cinc centres d'I+D repartits pel món, S& P ha registrat 120 patents pròpies, més de 59 models industrials i quatre models d'utilitat.
75 anys d'història
S&P va néixer a Ripoll l'any 1951 gràcies a la iniciativa d'Eduard Soler Font i Josep Palau Francàs. En el llibre Eduard Soler (1920-2000, un home i un paisatge), Antoni Llagostera narra els orígens de S&P. Josep Palau i Eduard Soler es van conèixer cap a finals dels quaranta en els viatges que feien els estudiants que anaven a Barcelona i Terrassa cada dilluns amb el primer tren. La constitució de Soler&Palau va comptar amb unes bases molt concretes: capital aportat a mitges gràcies a familiars i amics, terreny on ubicar un edifici nou, maquinària reduïda i la patent del motor anular d'Eduard Soler aplicat a ventiladors.
Un dels secrets de S&P va ser la complementarietat entre els dos fundadors de la companyia. En la biografia d'Eduard Soler, el mateix Josep Palau ho explica: "Érem molt diferents de caràcter, de manera de fer i d'estil de vida. Ell era solter i jo, casat, amb molts fills i família. Ell era molt més idealista que jo, que sempre he estat força pragmàtic, però sempre havíem pensat que aquesta era la nostra gran sort. Quan dissentíem, jo li deia que si tots dos fóssim iguals en sobraria un!".
"Soler era un inventor i un gran tècnic, però els que el van conèixer opinen que necessitava un suport en el vessant on ell anava més coix; és a dir a l'hora d'albirar els canvis econòmics socials i polítics, veure venir, per exemple la crisi del 1973", explicava un col·laborador. Quan Soler & Palau es va consolidar com a empresa, Soler va assumir la part inventiva i tècnica, Palau es va encarregar de la producció i la comercialització. "Soler era l'inventor i Palau l'espavilat, una persona socialment dinàmica i molt apta per a la part comercial. Soler no tenia cap concepte dels diners", s'explica en el mateix llibre.
Eduard Soler va morir el 2012 sense descendència -llegant part de la seva fortuna a l'Escola de Treball del Ripollès-, mentre que la companyia quedava en mans de la família Palau. En les últimes dècades, les instal·lacions de Ripoll han anat perdent pes i rellevància.
