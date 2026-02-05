Transgourmet reuneix 500 professionals per reforçar la seva estratègia en hostaleria
La companyia s'ha marcat com a objectiu convertir-se en el distribuïdor de referència a Espanya
Transgourmet Ibèrica ha celebrat la seva convenció anual de Food Service, una trobada que ha reunit a prop de 500 professionals del seu equip —inclosos els seus 400 comercials— per compartir les línies estratègiques destinades a impulsar aquest servei exclusiu per a l’hostaleria, considerat un dels eixos clau de creixement de la companyia.
En línia amb el seu pla estratègic, Transgourmet s'ha marcat com a objectiu convertir-se en el distribuïdor de referència per a l’hostaleria de tota Espanya. Així, la companyia ha ampliat la seva oferta de productes frescos i ha incrementat l’assortit específic per al canal horeca, segons informen en un comunicat.
A més, remarquen que la companyia aposta per la introducció continua de novetats, la formació permanent dels equips per oferir encara més assessorament, l'omnicanalitat, l'increment progressiu dels serveis setmanals i una major especialització en frescos. En aquest sentit destaca la compra realitzada a l'octubre de l'any passat de l'empresa de distribució Dispuig, amb seu a Girona, i especialitzada en la distribució de peix fresc, a més de xarcuteria, formatges, carn, productes congelats, postres i cafès, entre altres productes.
A tot això s’hi se suma la important aposta realitzada per transformar els seus centres cash&carry perquè tinguin una doble funció: mantenir la seva activitat habitual i operar com a plataformes logístiques de proximitat, incrementant així l'eficiència del servei. El símbol d'aquest nou model de cash serà el centre de Mercabarna, especialment dissenyat per a professionals de l’hostaleria, la inauguració del qual està prevista per a aquesta primavera.
En total, Transgourmet compta amb una xarxa formada per 400 comercials de food service i una flota que supera els 300 vehicles per oferir diàriament servei directe a milles de negocis de restauració a tot el territori. En total, més de 2.000 professionals entre la plantilla dels centres cash&carry i la pròpia àrea d'aquest servei .
En la seva intervenció, Sílvia Otero, directora executiva d’Operacions de Transgourmet, ha destacat que "el nou objectiu és estar cada vegada més a prop de l’hostaleria, oferint un servei proper, flexible i adaptat a les necessitats reals de cada negoci".
