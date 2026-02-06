La càrnia Noel i Teisa reforcen el bus entre Olot i el polígon de Begudà
La iniciativa permetrà als treballadors desplaçar-se fins a la capital de la Garrotxa tinguin el torn que tinguin
L'empresa càrnia Noel ha posat en marxa un servei d'autobús per als treballadors amb col·laboració amb la companyia TEISA, que connecta Olot amb el polígon industrial del Pla de Begudà, a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, on el grup té la seu central. Comptarà amb dos trajectes diaris: un autobús sortirà a les cinc del matí des de la capital garrotxina i farà les mateixes parades que el transport regular, i un altre bus farà el trajecte a la inversa a dos quarts d'onze de la nit. Segons el director corporatiu de persones de Noel, Albert Sanantón, aquest servei permet "reforçar la línia en unes hores que l'oferta pública no cobria". El bus té una capacitat per a 55 persones, però l'empresa no descarta ampliar places si la demanda ho requereix.
Un acord entre l'empresa càrnia Noel Alimentària i TEISA facilitarà la mobilitat dels treballadors del grup d'Olot fins al polígon industrial del Pla de Begudà, seu central del grup, on treballen prop d'un miler de persones.
Segons el director corporatiu de Persones de Noel, Albert Sanantón, l'objectiu de la iniciativa és "que els treballadors puguin venir a la feina en les millors condicions possibles" i disposin d'un servei "col·lectiu, de qualitat i flexible".
En aquest sentit, Sanantón ha explicat que, tot i que la línia pública existent cobreix el recorregut, presenta "limitacions horàries" que dificultaven l'accés als torns de matí i la sortida del torn de tarda. "El que hem fet és reforçar el servei en unes franges que no estaven cobertes per facilitar el dia a dia dels nostres treballadors", ha afegit.
Tal com ha explicat el gerent de TEISA, Àlex Gilabert, el nou bus sortirà a les cinc del matí i farà les mateixes parades que el transport regular, però "amb un horari adaptat a l'entrada dels treballadors de Noel". El recorregut inclou parades a Parc Pequín, Ambulatori, Plaça Catalunya, Hospital, Olot Estació, Santa Miquel, Les Tries, Sant Cosme i polígon del Pla de Begudà.
A la nit, el servei cobrirà la franja de sortida del torn de tarda, amb un trajecte en sentit invers, a dos quarts d'onze. Per poder utilitzar aquest bus, cal disposar d'una targeta de transport específica de Noel, que els empleats podran obtenir per 20 euros al mes.
Ús creixent
Malgrat que l'acord s'ha formalitzat aquest divendres, el servei va començar a funcionar el 9 de desembre com a prova pilot. Segons explica la companyia, l'ús ha anat creixent de manera progressiva gràcies al "boca-orella", especialment el trajecte del matí, que ja registra "pràcticament una plena ocupació", apunta Sanantón.
Actualment, s'ha contractat un autobús amb capacitat de 55 persones, però Noel no descarta ampliar el nombre de places o afegir més autobusos si la demanda ho requereix.
Noel Alimentària compta amb una plantilla d'uns 2.600 treballadors, dels quals, un miler treballen als diferents centres que la càrnia té al polígon de Pla de Begudà, a Sant Joan les Fonts.
