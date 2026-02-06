Detecten 39 positius més de PPA dins la zona d'alt risc i la xifra s'eleva a 142 casos
Els caçadors reprenen les batudes a la zona de baix risc, entre els 10 i els 20 quilòmetres del focus inicial
El Departament d'Agricultura ha informat de la detecció de 39 positius més de pesta porcina africana (PPA) en porcs senglars capturats o trobats morts dins la zona d'alt risc. Des de la detecció del primer focus a Cerdanyola, el novembre de l'any passat, s'han notificat 142 casos positius, tots dins del radi de sis quilòmetres entorn del primer animal detectat. La notificació dels nous casos coincideix amb l'anunci de la Generalitat de la represa de batudes dels caçadors a la zona de baix risc, entre els 10 i els 20 quilòmetres del focus inicial. Es preveu que les batudes comencin el cap de setmana. L'objectiu, afirma Agricultura, és "reduir l'abundància" de porcs senglars després de més de dos mesos d'aturada a causa de la PPA.
D'aquesta manera, les administracions, en coordinació amb el col·lectiu de caçadors, reactiven la caça a 54 àrees privades i a les zones controlades de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, Montserrat i el Garraf. Aquestes zones estan situades en municipis declarats de baix risc d'infecció, és a dir, a una distància compresa entre els 10 i els 20 quilòmetres del focus inicial.
La modificació de les condicions de gestió de la PPA aprovada divendres passat ha permès mobilitzar en aquest àmbit una trentena de colles de caçadors de senglar, que contribuiran tant a reduir la població com a disminuir el risc de possible transmissió de la malaltia. Durant el període hàbil de caça 2024-2025, a les zones on ara es reprèn l'activitat cinegètica es van caçar un total de 3.600 senglars.
La sortida d'aquests dies serà en la modalitat de batuda amb gossos. És la modalitat tradicional de caça del senglar a Catalunya que permet conduir els senglars amb l'ajuda dels gossos i gossers a les parades on esperen els caçadors. Agricultura subratlla que la realització de les batudes queda subjecta al compliment d'un conjunt de mesures "estrictes" de control i bioseguretat.
Tots els animals caçats hauran de ser sotmesos a la presa de mostres de sang, per a la qual el Departament facilitarà tot el material necessari, i els animals abatuts s'hauran de dipositar en els contenidors específics que s'han distribuït en aquesta àrea, coneguts pels vedats de caça.
Finalment, Agricultura informa que en cas que durant la batuda es detectin animals morts, l'activitat s'haurà de suspendre immediatament i s'activarà el protocol de sospita de PPA, mitjançant la comunicació urgent al telèfon d'emergències 112.
Més vehicles per als Agents Rurals per controlar el brot
D'altra banda, aquest divendres s'han presentat els nous vehicles adquirits pel cos d'Agents Rurals i les noves infraestructures per controlar el brot de la PPA. Els vehicles formen part d'una renovació i ampliació de la flota en virtut de la qual entre desembre i maig s'entregaran 245 noves unitats. D'aquestes, 109 són vehicles que es renoven i 136 de nova adquisició. Hi ha tot terrenys i 'pick-ups' dissenyats específicament per donar suport a unitats especialitzades que fan recollides de fauna, així com habilitacions per als equips canins, la unitat de drons o unitats d'atestats.
Pel que fa a les noves infraestructures, el Centre de Comandament Avançat (CCA) per a la contenció de la PPA integra, amb el lideratge del cos d'Agents Rurals, unitats especialitzades de diversos organismes. Les carpes provisionals inicials s'han substituït per mòduls prefabricats davant les condicions meteorològiques d'hivern i la continuïtat del dispositiu.
