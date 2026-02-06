Els pagesos es preparen per passar la nit a la Gran Via de Barcelona enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona

Els pagesos que han aparcat els tractors i els vehicles particulars a la Gran Via de Barcelona, davant del Departament d'Agricultura, han muntat un campament per passar la nit en aquest punt, amb la previsió d'estar-s'hi fins aquest dissabte al migdia. En declaracions a l'ACN, un portaveu de Revolta Pagesa, Valentí Roger, ha explicat que l'objectiu de la reivindicació és "intentar que la ciutadania entengui que el nostre problema és el seu". Per això, han "vestit l'acte" com un lloc per "reivindicar i passar una bona estona", i a més dels parlaments i de l'acampada s'acompanya amb tallers infantils, xerrades, una "gimcana burrocràtica perquè la gent entengui la quantitat de burocràcia que hem de fer els pagesos" i concerts.

Al llarg de la tarda, els pagesos concentrats a la Gran Via han parlat amb moltes entitats, i segons Roger n'hi ha moltes que els donen suport. El portaveu de Revolta Pagesa ha esmentat col·lectius de pastissers, de forners, de carnissers, de metges o d'ADF, entre d'altres.

"És importantíssim que arribi a la ciutadania el missatge que tenir pagesia i el territori viu va en proporció a tenir qualitat de vida i salut alimentària", ha assegurat el portaveu del col·lectiu pagès. "Si aconseguim divulgar aquest missatge, tots hi sortirem guanyant", ha reblat

Roger ha recordat que setmanes enrere el Departament d'Agricultura i Presidència van "adquirir uns compromisos" tant amb Revolta Pagesa com amb el conjunt del sector primari. "Sabem que són moments delicats pels problemes de mobilitat, per la baixa del president... però han de complir els compromisos que van adquirir", ha advertit.

Aquest migdia agricultors i ramaders han aparcat desenes de tractors i vehicles a la Gran Via entre Rambla Catalunya i plaça Universitat amb la intenció de passar-hi la nit i apropar a la ciutadania de Barcelona les seves reivindicacions. La protesta dels pagesos s'ha situat davant la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per reivindicar la protesta de fa dos anys quan van portar més de 2.000 tractors a la capital i per denunciar que no s’han complert tots els compromisos.

