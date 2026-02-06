El grup gironí Jaume Abras ven el 50% d’Especialitats Pirineus a Splendid Foods
Les empreses afirmen que és un "acord estratègic" per reforçar el projecte industrial i créixer en un mercat "cada vegada més exigent"
El grup gironí Jaume Abras, amb seu a Riudellots de la Selva, ha venut el 50% d’Especialitats Pirineus a Splendid Foods en el marc d’un "acord estratègic" per reforçar el projecte industrial de la companyia, especialitzada en fuet i llonganissa, dins del mercat de curats.
Segons ha informat l’empresa en una nota de premsa, l’operació obre "una nova etapa de creixement compartit" i deixa la propietat d’Especialitats Pirineus repartida al 50% entre les dues parts. Fins ara, Jaume Abras, S.A. n’era l’únic accionista.
Amb aquest acord, el grup gironí continuarà tenint "un paper clau" en la direcció i el desenvolupament de la firma, mentre que l’entrada de Splendid Foods com a soci industrial ha de permetre "accelerar el desenvolupament" del projecte en un entorn de mercat "cada vegada més exigent i competitiu". Les empreses no han detallat l’import de l’operació.
A més, Jaume Abras continuarà duent a terme de manera independent la seva activitat com a sala d’especejament i fabricant de productes carnis frescos i cuits a les seves instal·lacions de Riudellots de la Selva sota l’ensenya Abras.
El creixement del grup osonenc
Splendid Foods, propietaria de marques reconegudes com Can Duran, suma amb aquesta operació un nou moviment dins del sector carni. El 2024 el grup d'Osona va comprar el 100% del capital de la companyia gironina Caula Aliments. Aquesta va ser la segona adquisició que va fer aquell any, ja que abans va adquirir Embotits La Gleva, una companyia amb seu a Les Masies de Voltregà.
Aquest darrer acord s’emmarca, segons les mateixes empreses, en el procés de concentració i transformació del sector carni a Espanya, on els projectes amb escala i visió a llarg termini són clau per mantenir competitivitat, sostenibilitat i innovació. Les dues parts defensen que l’aliança reforça la posició actual d’Especialitats Pirineus i posa les bases per a una "evolució ordenada" alineada amb les tendències del mercat i les demandes dels consumidors.
