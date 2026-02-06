Reconeixement honorífic a l’emprenedoria catalana
Des d’avui i fins diumenge es pot participar en la votació popular per escollir la Millor Start-up dins dels Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell
Al llarg de més de quatre dècades, els Premis Empresa de l’Any Banc Sabadell s’han consolidat com un dels grans referents del reconeixement empresarial a Catalunya. Impulsats per EL PERIÓDICO, aquests guardons posen en valor el paper transformador de les empreses, no només des del punt de vista econòmic, sinó també per la seva contribució a la innovació, la sostenibilitat i el progrés social.
Possiblement les dues categories principals d’aquests guardons –el premi del qual entrega personalment Banc Sabadell– són les d’Empresa de l’Any i Empresari/ària de l’Any. Juntament amb aquestes categories, el certamen reconeix la diversitat i la riquesa del teixit productiu català amb premis que inclouen des de l’empresa familiar fins a la innovació tecnològica o l’impacte social. No obstant, hi ha una categoria que es distingeix de la resta per la seva singularitat. Es tracta del Premi a la Millor Start-up de l’Any que, a diferència dels altres guardons, no resulta de la decisió d’un jurat professional, sinó que és elegit per la ciutadania, mitjançant una votació popular en línia que estarà oberta del 5 al 8 de febrer.
Aquesta categoria pretén visibilitzar el talent emprenedor emergent i donar veu al públic per escollir el projecte que millor representa la innovació, l’ambició i la capacitat de generar impacte en la societat. Les tres empreses emergents candidates reflecteixen, a més, la pluralitat de l’ecosistema emprenedor català, amb propostes que van des del benestar i la salut fins a la logística i la biotecnologia.
Les tres candidates
Una de les finalistes és Superlativa Botanicals, una start-up barcelonina fundada l’any 2019 per Teresa Pueyo i especialitzada en el desenvolupament de complements naturals per al tractament de l’estrès i l’equilibri hormonal. Amb un enfocament clar en el benestar femení, l’empresa combina ciència moderna i medicina herbal tradicional per oferir suplements basats en adaptògens. La seva proposta ha aconseguit connectar amb una comunitat digital activa i guanyar credibilitat en el canal farmacèutic, on ja confien en ella centenars de professionals. Superlativa representa una nova generació de marques de wellness que aposten per la innovació, la divulgació i un enfocament holístic de la salut.
La segona candidata és Amphora Technologies, que ha revolucionat la logística per a petits i mitjans comerços electrònics. Fundada el 2020 a Barcelona, la companyia ofereix una solució integral que externalitza tota la cadena logística de l’e-commerce, des de l’emmagatzematge fins a l’entrega final. Gràcies a una xarxa de magatzems i transportistes avalada per una potent plataforma tecnològica, la companyia ajuda a millorar els temps d’entrega i l’experiència del client. En només quatre anys, Amphora Technologies ha arribat a un creixement exponencial, opera ja a diversos països europeus i s’ha convertit en un aliat clau per competir en un mercat cada vegada més exigent.
Completa la terna Gate2Brain, una start-up biotecnològica amb seu al Parc Científic de Barcelona. Aquesta companyia ha desenvolupat una tecnologia patentada basada en pèptids capaços de travessar barreres biològiques tan complexes com l’hematoencefàlica. El seu objectiu inicial és millorar el tractament de tumors cerebrals pediàtrics, un dels grans reptes de la medicina actual, tot i que el potencial de la seva plataforma s’estén a múltiples malalties del sistema nerviós central. Gate2Brain exemplifica com la investigació científica pot transformar-se en innovació amb impacte real en la salut de les persones.
D’aquesta forma, el premi Banc Sabadell a la Millor Start-up de l’Any convida la ciutadania a participar activament en el reconeixement del talent emprenedor. Des d’avui i fins diumenge vinent, ja es pot votar quin projecte mereix alçar-se amb un guardó que simbolitza el futur de l’economia i la innovació a Catalunya.
