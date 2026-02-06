Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Taula Gironina de Turisme alerta que doblar la taxa turística pot generar competència entre municipis veïns

Afirmen que qualsevol modificació de l’impost hauria de tenir en compte la diversitat territorial i l’estacionalitat diferenciada entre comarques

Turistes a Girona aquest passat mes de juliol.

Redacció

La Taula Gironina de Turisme (TGT), que agrupa organitzacions del sector a les comarques gironines, rebutja el recàrrec municipal associat a la reforma de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (taxa turística), una modificació que el Govern de la Generalitat té en tràmit.

El president de l’entitat, Jaume Dulsat, defensa que el canvi normatiu hauria d’incorporar matisos territorials: "És fonamental que les administracions tinguin en compte la diversitat del sector turístic a Catalunya. Les nostres comarques tenen necessitats concretes que no queden recollides a la proposta de modificació de la taxa turística. Ens preocupa que una regulació que permet la discrecionalitat municipal generi ineficiències i tensions entre municipis".

La TGT critica, especialment, que el text permeti doblar la taxa en funció del municipi. Segons l’entitat, aquesta discrecionalitat pot acabar generant competència entre municipis propers i tensar la relació entre destinacions que comparteixen mercat turístic.

En el seu comunicat, també posa el focus en el turisme de proximitat: afirma que una part important de la recaptació prové de residents a Catalunya i avisa que un increment de la càrrega fiscal pot afectar la demanda interna, sobretot en caps de setmana i temporada baixa, així com en estades per motius no estrictament d’oci (feina, visites mèdiques o gestions familiars).

Un altre element que subratlla és el calendari: a menys de dos mesos de Setmana Santa, denuncia que molts allotjaments encara no coneixen l’import que hauran d’aplicar, fet que complica la planificació d’una temporada que sovint es tanca amb mesos d’antelació.

Com a alternatives, la TGT planteja que la taxa sigui un percentatge sobre el preu de l’allotjament o que variï segons la temporada, amb l’argument que això podria ajudar a repartir l’activitat turística al llarg de l’any en zones de costa, interior i muntanya.

TEMES

