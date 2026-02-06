Els tractors prenen el centre de Barcelona: «Havíem de ser aquí, el consumidor ha de saber què menja»
L’arribada dels vehicles, que han anunciat que acamparan fins dissabte, obliga a tallar un tram central de la Gran Via, amb els consegüents problemes de trànsit a tota la zona
Les mobilitzacions dels pagesos arriben a Barcelona amb desenes de tractors
María Jesús Ibáñez
Dos joves amb la carpeta de la Universitat de Barcelona sota el braç. Un jubilat amb bosses del supermercat. Una dona de mitjana edat amb un bonic abric beix. L’entrada a la cèntrica Gran Via de Barcelona d’aproximadament un centenar de tractors de gran cilindrada ha agafat per sorpresa els barcelonins, que, després del primer ensurt provocat pels cops de clàxon, han mirat amb simpatia la mobilització. «Ja va sent hora que se sàpiga tota la feina que fa aquesta gent, que el Govern els escolti», proclama entre aplaudiments la senyora de l’abric.
El sindicat Gremi de la Pagesia, organització nascuda sota l’ala de Revolta Pagesa, ha convocat per a aquest divendres, i previsiblement també durant bona part de dissabte, a les seves bases, que des de primera hora del matí han conduït els tractors des de l’Empordà, el Bages i Osona, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. Els han aparcat davant la seu de la Conselleria d’Agricultura, «tot i que avui el conseller no és aquí», indica el Joan, un pagès arribat de Fontanilles, que s’ha avançat al gruix dels manifestants per començar a preparar la logística: penjar pancartes, preparar l’espai on es courà una gran paella popular. «Era necessari venir a Barcelona. Primer, per demostrar que les reivindicacions que vam portar fa dos anys continuen vives. I, segon, per demanar el recolzament que el món urbà als aliments de proximitat, a les nostres produccions», explica el Joan.
Les reclamacions del sector agrari han canviat poc des de la gran tractorada del 6 de febrer del 2024, consideren els agricultors. Bé, sí, ara als problemes de relleu generacional, la sobrecàrrega administrativa que suporten, a les ajudes insuficients per combatre plagues cinegètiques i a una Política Agrària Comuna (PAC) que no els convenç, se suma l’acord comercial firmat entre la Unió Europea i Mercosur. «Almenys hem solucionat ja això de la sequera», diuen fent broma quatre joves vinguts de Manresa.
Mercat de verdura fresca i cursos per plantar horts
La mobilització, expliquen els assistents, té també un objectiu pedagògic. «La gent ha de conèixer què està menjant, ha de saber que tot el que arribi ara gràcies al tractat de Mercosur no serà de la qualitat ni tindrà les garanties de seguretat alimentària amb què produïm», afegeix l’Anna, arribada també de l’Empordà. «Muntarem un mercat per vendre verdura fresca als qui s’acostin a veure’ns», explica un productor del Baix Llobregat, amb el remolc de la camioneta ple de cols, bledes, enciams, fonoll i calçots. Això serà dissabte al matí a Germanetes Jardins d’Emma. Aquest divendres a la tarda, a més de conferències i actes d’adhesió, també s’organitza un taller per ensenyar als interessats a preparar i cultivar el seu propi hort.
«Jo ja no tinc relleu, els meus fills han estudiat i ja m’han dit que no es dedicaran al camp, però tot i així, crec que he de ser aquí», reflexiona Josep Arrufat, que ha arribat des de Rocafort de Vallbona (Urgell). Ell cultiva cereals, oliverar i vinya i recorda que fa més de 20 anys ja va estar acampat davant la mateixa seu del departament d’Agricultura per defensar el sector agrari. «Llavors vaig venir des de Vilafranca del Penedès, que va ser el punt en què ens vam congregar, amb un carro tirat de cavalls... ¡Allò sí que va ser una mobilització!», rememora.
Amb pancartes en les quals es llegeix ‘La nostra fi, la vostra fam’ i ‘Amb el menjar no s’hi juga’, els diversos centenars d’agricultors instal·lats a la Gran Via, que estarà tallada entre els carrers d’Aribau i Rambla de Catalunya, aspiren que altres col·lectius se’ls vagin unint també aquests dies.
