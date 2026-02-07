Qwadrum, la primera marca de dermocosmètica amb aval científic dissenyada només per a homes
L’empresa gironina va néixer el 2025 després de detectar un buit de mercat, amb un enfocament basat en la investigació i el rigor científic per estudiar les particularitats de la pell masculina i crear productes «pràctics, senzills d’aplicar i que garanteixin resultats»
La dermocosmètica ha estat, històricament, una indústria replena de productes dissenyats exclusivament per a les necessitats, exigències i expectatives de la pell femenina en la qual, els homes, han estat els grans oblidats. En els darrers anys, però, els seus hàbits de cura personal han canviat dràsticament. Un canvi de mentalitat que, juntament amb el desig de veure’s i sentir-se més joves i l’augment de l’esperança de vida, ha creat una demanda creixent que fins ara només trobava resposta en els productes «unisex». Així és com l’any 2025 va néixer Qwadrum, una marca de dermocosmètica innovadora creada a Girona que, per primera vegada, ofereix al món productes científicament dissenyats per a la pell de l’home, amb un enfocament basat en la investigació, el rigor científic i els resultats reals de llarga durada.
El cofundador de Qwadrum, Carlos Montañés, explica que la idea va néixer d’un buit de mercat: «Vaig estar molts anys voltant pel món per la meva feina i em vaig adonar que, anés on anés, hi havia molta oferta de cosmètica per a dones però res específic per a homes», assenyala. Una mancança que es va fer encara més evident amb l’interès creixent de cuidar-se per part «d’homes de la meva generació que no s’havien plantejat mai posar-se una crema per combatre les arrugues ni encara menys tenir una rutina facial». I és que, «fins i tot depilar-se, que fa uns anys era molt poc habitual entre els homes, ara cada vegada està més normalitzat», assegura. Després de detectar un increment de la demanda però una oferta «inexistent», Montañés, juntament amb la farmacèutica gironina i Creu de Sant Jordi pel seu compromís amb la salut pública i la innovació a nivell europeu Èlia Torroella (tots dos amb trajectòries professionals excepcionals amb més de 30 anys d’experiència en el món farmacèutic, científic i de gestió internacional), van pensar que «era el moment de fer el salt» per trobar una fórmula que resolgués les necessitats de la pell de l’home.
Torroella va aportar els fonaments científics al procés que, per a ells, era el pal de paller del desenvolupament dels productes: «Una cosa era la idea des del punt de vista conceptual, de negoci o de màrqueting, però tot aquest projecte, sens dubte, està basat en la ciència i en la recerca de les diferències entre la pell dels homes i de les dones», assenyala Montañés. A partir d’aquí, van començar a estudiar, juntament amb dermatòlegs i altres especialistes, les particularitats de la pell masculina: «És un 25% més gruixuda que la de les dones, a més és més greixosa, té més col·lagen i envelleix diferent», detalla Torroella. Aquestes diferències fan que la seva necessitat de productes específics sigui essencial.
«La pell masculina és més gruixuda i greixosa que la de les dones, té més col·lagen i envelleix diferent»
Amb aquestes particularitats sobre la taula, van començar a treballar en possibles formulacions, amb una concentració d’ingredients actius que garantissin resultats reals a la pell dels homes, tant a nivell metabòlic com estructural. I és que els productes de la marca gironina no només ofereixen una solució a la cura de la pell, sinó que ho fan des d’una perspectiva científicament provada i respectant les preferències d’aquest segment de la població.
En aquest sentit, Torroella subratlla que «el procés de desenvolupament s’ha fet tenint en compte que els productes havien de tenir una textura fàcilment absorbible perquè als homes no els agrada que la pell els quedi enganxosa». D’altra banda, a diferència de les rutines skincare de les dones, també havien de buscar productes que fossin «pràctics, eficaços i molt senzills d’aplicar» perquè «els homes no volen posar-se quatre productes, un darrere l’altre», sosté.
Frenar l’envelliment
Per aquest motiu, van crear una línia de sis productes, que fabriquen a prop de Barcelona. Es tracta del gel netejador, que exfolia suaument la pell i en fa una neteja profunda alhora que la prepara per a l’òptima absorció dels ingredients cosmètics; un bàlsam after shave anti-edat que repara les cèl·lules de la pell, aporta un efecte il·luminador i redueix visiblement les arrugues; dues cremes anti-arrugues (per a menors i majors de 45 anys); un contorn d’ulls per reduir les ulleres, les bosses i les arrugues en aquesta zona; i una crema de nit per combatre els signes de l’envelliment de la pell. «Són productes amb una absorció ultraràpida, amb molts ingredients actius i amb unes concentracions molt elevades per, precisament, poder penetrar en la pell dels homes i aconseguir resultats visibles», subratlla Torroella.
Sotmesos a estudis clínics
Un dels grans atributs de Qwadrum és que, a diferència de moltes marques de cosmètica, els seus productes han estat sotmesos a estudis clínics. Aquests, que van reunir homes d’entre 25 i 67 anys, van demostrar una notable reducció de les arrugues i de les taques d’envelliment. «Els resultats van ser molt bons, vam observar clarament un canvi en la pell amb una reducció evident d’arrugues i de taques derivades del procés d’envelliment, així com també una pell més radiant, jove i elàstica al cap de pocs dies d’utilitzar els productes», detalla Torroella. També van dur a terme estudis complementaris (que s’anomenen de tolerància aguda) per comprovar que «són productes molt ben tolerats per tot tipus de pells, des de pells normals a sensibles», afegeix. Un fet clau per a la confiança dels consumidors i dels professionals.
Aquest enfocament científic i rigorós no només distingeix Qwadrum d’altres marques del mercat de la cosmètica, sinó que també li atorga una autoritat tècnica reconeguda pels dermatòlegs. Un fet que provoca que la marca guanyi prestigi i confiança dins del sector, ja que no només són productes de dermocosmètica dissenyats específicament per a homes, sinó que estan avalats per evidències científiques que en proven els resultats.
Un «petit miracle»
Pocs mesos després de sortir al mercat (Qwadrum va començar a comercialitzar els seus productes el setembre de l’any passat), celebren que el que han aconseguit és un «petit miracle»: «Els dermatòlegs ens diuen que el que hem aconseguit no és normal perquè, per primera vegada, poden oferir una solució real als problemes de la pell masculina», assenyala Montañés, que afegeix que «ens diuen que hem arribat en un moment clau perquè en el seu dia a dia ja fan diferències en el tractament entre homes i dones, com és el cas de les dosis de bòtox, per exemple, però que després no hi havia productes específics per al públic masculí i l’única alternativa eren les cremes unisex».
Ara, en canvi, «per primera vegada tenim la possibilitat d’oferir coherència per tractar la pell masculina, amb productes específics per a homes».
Aval dels dermatòlegs
A l’Estat espanyol, la marca gironina té presència a les principals clíniques dermatològiques i estètiques, sent aquest el seu principal canal de venda, a banda de la pàgina web: «El producte no necessita prescripció mèdica, qualsevol persona el pot comprar, però el que hem fet des del setembre ha estat recórrer les principals ciutats d’Espanya, visitar les clíniques més prestigioses, presentar-los els productes i deixar-los-els provar, amb un percentatge d’èxit aclaparador», celebra Torroella.
Expansió internacional
Des de la seva creació, Qwadrum ha aconseguit expandir-se ràpidament per diversos països d’Europa, des del Regne Unit a Turquia, passant per Itàlia i Polònia. La marca gironina ha seguit models de distribució adaptats a cada país, treballant amb socis locals en la majoria de mercats. Aquest creixement ha estat possible gràcies a l’interès creixent pel sector de la dermocosmètica masculina i al fet que Qwadrum ha estat capaç de diferenciar-se mitjançant la qualitat dels seus productes i el suport de la comunitat dermatològica. De moment, però, descarten obrir nous mercats: «Amb les xarxes socials hem aconseguit molta visibilitat arreu del món i tenim demanda per exportar tant a Europa com en altres continents, però creiem que ara el que ens toca és pair tot el que hem aconseguit en només cinc mesos, que és molt», assenyala Montañés.
El futur de Qwadrum
De cara al futur, Qwadrum té plans per continuar ampliant la seva línia de productes. Els seus pròxims llançaments inclouen un protector solar específic per a la pell masculina, que continuaran amb la filosofia de la marca: productes específics per a la pell de l’home, fàcil aplicació, alta concentració d’ingredients actius i fonaments científics per a aconseguir els millors resultats. A més, l’empresa vol continuar expandint-se a mitjà termini, amb presència a més països i amb l’objectiu de convertir-se en la marca de referència en dermocosmètica masculina. «Som una empresa jove, però els resultats i l’interès que estem veient en diversos països ens han sorprès molt positivament; en poc temps hem aconseguit penetrar al mercat amb força i això és només el començament», conclou Montañés.
Palanca pel canvi d’hàbits
Començar a cuidar-se la pell, per molts homes, ha estat la palanca definitiva per a un canvi d’hàbits: «Veure’s millor els ha fet trobar-se millor, perquè han començat aplicant-se cremes però després s’han apuntat a un gimnàs i han començat a menjar millor», assenyala Montañés. Amb tot, Qwadrum ha aconseguit demostrar que els homes mereixen productes cosmètics dissenyats específicament per a les seves necessitats, amb el rigor científic que marca la diferència. I és que a través de la investigació, l’empresa gironina ha marcat un abans i un després en el sector de la dermocosmètica masculina.
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere