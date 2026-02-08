Activen la liquidació d'una immobiliària de Blanes amb un deute de 62 milions d'euros
Favureg Stab ja no té activitat empresarial ni plantilla i vendrà el seu patrimoni a través de subhastes públiques
El concurs de creditors afecta el grup de l’empresari que també va estar darrere de la tèxtil Nylstar
La societat Favureg Stab, amb seu a Blanes, ha entrat en fase de liquidació després de declarar-se en concurs de creditors. L'empresa immobiliària presenta un deute de 62 milions d'euros mentre que el seu patrimoni se situa en només 31 milions, la meitat del que deu.
El cas es tramita als jutjats mercantils de Girona i és conseqüència d'un efecte dominó que va començar amb el concurs de la seva matriu, Favureg SL (l'antiga Praedium). Aquest concurs inicial el va instar un creditor i ha anat arrossegant progressivament les empreses del grup, fins a afectar un entramat de nou societats vinculades a l'empresari Alfons Cirera i dedicades principalment a la gestió d'actius immobiliaris.
Un trencaclosques de deutes interns
La situació financera de Favureg Stab és especialment complexa. Dels 31 milions d'actius, 23 milions corresponen a un préstec concedit a una altra empresa del grup, Antitrust Luxemburgo SL. Paral·lelament, del total de 62 milions de deute, 37 milions també estan vinculats a aquesta mateixa societat.
Aquest entramat de préstecs creuats entre empreses del mateix grup complica la liquidació, ja que cal determinar quins imports es podran recuperar realment i en quin ordre es pagaran els creditors.
L'empresa no manté cap activitat productiva ni plantilla, de manera que el procés de liquidació es basarà exclusivament en la venda del seu patrimoni: locals, finques i participacions en altres societats.
El problema és que bona part d'aquests actius estan gravats amb hipoteques o embargaments. Això significa que, si el preu de venda no supera aquestes càrregues, els béns acabaran en mans dels creditors amb garantia i no generaran ingressos per pagar la resta de deutes. El pla preveu activar subhastes públiques a través d'una entitat especialitzada per intentar obtenir el màxim valor possible dels actius. Josep Pujolràs, soci de Roca Junyent, ha estat nomenat administrador concursal de Favureg, Favureg Stab i Antitrust Luxemburgo.
El precedent de Nylstar
La figura d'Alfons Cirera, propietari de l'antiga Praedium, ja va estar lligada a un altre concurs a Blanes: el de la tèxtil Nylstar, hereva de la històrica SAFA fundada el 1923. L'empresari va adquirir la companyia el 2010 en subhasta judicial, però la fàbrica va acabar entrant de nou en concurs de creditors el 2023, després d'acumular impagaments de nòmines i aturades de producció per l'encariment de l'energia.
El 2024, l'empresa ACIN va comprar els actius de Nylstar per 8 milions d'euros, el doble de la seva oferta inicial. Fa tan sols uns mesos es va anunciar que el grup xinès Zhejian Aixiner Stockings reprenia la producció de fils de niló a les instal·lacions de Blanes, amb una primera fase de 35 treballadors, la majoria antics empleats de la planta.
Amb Favureg Stab, en canvi, no hi ha activitat a salvar. El concurs s'encamina cap a una liquidació purament patrimonial, on tot dependrà del preu que els actius puguin aconseguir en subhasta.
