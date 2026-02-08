Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
Quatre de cada deu vehicles avariats en vies de la demarcació en època de vacances són estrangers que travessen el país
Els tallers mecànics de les comarques gironines avisen que el 27% dels vehicles que circulen per les carreteres de la demarcació no porten la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia. El president de la patronal dels tallers Corve, Jordi Solà, assenyala que el problema va lligat amb un parc automobilístic "envellit", que fa que molts propietaris no vulguin reparar les deficiències del seu cotxe "perquè el cost els sembla desproporcionat". De fet, Solà adverteix que en els darrers anys el parc gironís s'ha allunyat encara més dels objectius europeus pel cost dels vehicles i revela que actualment la mitjana d'edat dels cotxes de la demarcació està en quinze anys, cinc més que el que figurava abans de la pandèmia.
Gairebé tres de cada deu vehicles gironins no tenen la ITV en vigor. Són dades de la patronal de tallers mecànics de les comarques gironines Corve, que alerta dels riscos del que suposa això, no tant per la sanció a la que s'exposa el propietari de l'automòbil, sinó per la seguretat de les persones. El motiu que molts conductors no acabin anant a fer la inspecció no és el cost, que volta els 50 euros per a un vehicle habitual, sinó les reparacions que pot veure's obligat a fer perquè li donin el vistiplau.
En aquest sentit, el president de Corve, Jordi Solà, explica que molts tallers opten per oferir al propietari del vehicle anar a passar la revisió i que sigui allà on els diguin quins desperfectes cal arreglar, de tal manera que al taller es faci "el que és imprescindible" per passar la revisió.
Solà explica que el problema principal que gairebé el 30% dels automòbils gironins no tinguin al dia la ITV és, bàsicament, l'envelliment del parc a les comarques gironines, una circumstància que també es reprodueix a d'altres demarcacions.
"Estem fregant els 15 anys de mitjana quan abans de la pandèmia estavem en 10 anys, això per no parlar dels objectius que té Europa d'electrificació del parc", remarca Solà, que reconeix que, tot i que s'està "molt lluny" de les previsions, és cert que ha augmentat el nombre de cotxes elèctrics i híbrids.
Vacances i avaries
Un dels principals problemes arriba durant l'època de vacances. Des dels Mossos d'Esquadra expliquen que prop del 40% dels vehicles avariats a les carreteres gironines durant aquesta època són estrangers. En aquest aspecte, el cap de Trànsit de la Regió Policial de Trànsit a Girona, Joan Costa, explica que el problema és que no es pot controlar l'estat dels vehicles, molts dels quals porten molts quilòmetres perquè venen del nord d'Europa.
Una de les preocupacions són les autocaravanes, ja que és un tipus de vehicle que està aturat durant moltes setmanes seguides i sense manteniment. Això fa que puguin "patir més" quan han de fer llargs trajectes durant una època concreta.
Solà explica que les avaries més habituals són els pneumàtics que estan degradats i que acaben explotant, però també avaries per no anar al taller a fer les revisions pertinents del vehicle que acaba, en ocasions, amb l'incendi del vehicle. "El problema és que una falta de manteniment acaba generant una avaria molt més important", ressalta.
