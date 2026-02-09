Catalunya ha perdut un de cada quatre pisos turístics entre 2020 i 2025
L’últim any el nombre d’habitatges amb aquest ús s’ha reduït en prop de 6.000
Els habitatges destinats al lloguer turístic s’han reduït un 11,3% interanual, amb gairebé 6.000 pisos menys, entre el 2024 i el 2025. La caiguda deixa aquest parc en 46.915 immobles a Catalunya, l’oferta més baixa que recull l’INE des de l’any 2020 i que significa que un de cada quatre pisos turístics han desaparegut des d’aleshores. En termes de places disponibles, avui n’hi ha 72.000 menys (un 22% menys). Al conjunt de l’Estat, la caiguda interanual del nombre de pisos és encara una mica més acusada, un 12,4%, la més alta de la sèrie. La baixada de l’oferta coincideix amb les mesures legislatives i executives dels darrers anys del govern espanyol i català destinats a fer créixer el parc d’habitatge de lloguer residencial.
L’agost del 2020 hi havia a Catalunya 63.199 pisos destinats al lloguer turístic, o habitatges d’ús turístic (UHT), segons l’estadística experimental de l’Institut d’Estadística Nacional (INE). La mateixa font rebaixa aquesta xifra fins als 46,915 a novembre de l’any passat, això és, gairebé un 26% menys, és a dir, que en aquest període un de cada quatre pisos destinats al lloguer turístic han canviat d’ús.
