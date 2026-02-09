Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga RodaliesFòrum Gastronòmic de Gironasenglarspremis GaudíBad BunnyStuaniCarnavals
instagramlinkedin

Catalunya ha perdut un de cada quatre pisos turístics entre 2020 i 2025

L’últim any el nombre d’habitatges amb aquest ús s’ha reduït en prop de 6.000

Pancartes contra els pisos turístics, en una imatge d'arxiu.

Pancartes contra els pisos turístics, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

ACN

ACN

Barcelona

Els habitatges destinats al lloguer turístic s’han reduït un 11,3% interanual, amb gairebé 6.000 pisos menys, entre el 2024 i el 2025. La caiguda deixa aquest parc en 46.915 immobles a Catalunya, l’oferta més baixa que recull l’INE des de l’any 2020 i que significa que un de cada quatre pisos turístics han desaparegut des d’aleshores. En termes de places disponibles, avui n’hi ha 72.000 menys (un 22% menys). Al conjunt de l’Estat, la caiguda interanual del nombre de pisos és encara una mica més acusada, un 12,4%, la més alta de la sèrie. La baixada de l’oferta coincideix amb les mesures legislatives i executives dels darrers anys del govern espanyol i català destinats a fer créixer el parc d’habitatge de lloguer residencial.

L’agost del 2020 hi havia a Catalunya 63.199 pisos destinats al lloguer turístic, o habitatges d’ús turístic (UHT), segons l’estadística experimental de l’Institut d’Estadística Nacional (INE). La mateixa font rebaixa aquesta xifra fins als 46,915 a novembre de l’any passat, això és, gairebé un 26% menys, és a dir, que en aquest període un de cada quatre pisos destinats al lloguer turístic han canviat d’ús.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents