Es confirma el reemborsament de la Seguretat Social: 4.000 euros per a aquests pensionistes
La Seguretat Social va cometre un error entre 1967 i 1978
Xavi Espinosa
Hisenda va cometre un error entre 1967 i 1978 i ara, dècades més tard, en podries sortir beneficiat. Els jubilats rebran entre 3.000 i 4.000 euros com a compensació per l’error que Hisenda va tenir en el passat.
Aquesta errada fa referència a la manera com es van tributar les pensions de determinades mutualitats laborals entre 1967 i 1978, i aquesta compensació —aplicable a jubilats nascuts abans del 1960— s’integra a la declaració de la renda entre el 2025 i el 2028, i permet regularitzar cotitzacions del 2022 i anteriors.
És una notícia que es va donar a conèixer fa temps, el 2023, però que ja es pot reclamar si encara no ho has fet. Els diners els retorna l’Agència Tributària a aquests jubilats per haver pagat més impostos dels que els corresponien en una etapa concreta de la seva vida laboral. La decisió l’avala una sentència del Tribunal Suprem, que reconeix el dret d’aquests pensionistes a reclamar i recuperar els seus diners.
A través de la declaració de la renda. Es recomana revisar l’esborrany, ja que sovint hi apareix de manera automàtica gràcies a la Disposició Transitòria 2a de la Llei de l’IRPF.
Hisenda va cobrar de més a alguns pensionistes
Arran de la reclamació d’alguns dels afectats per aquesta errada de l’Agència Tributària, el Tribunal Suprem va emetre una sentència en què admetia que l’erari públic havia cobrat de més a aquestes persones i que, per tant, els havia de retornar els diners.
Tot i que els treballadors afectats no recuperaran tot el que van pagar, la sentència judicial sí que estableix que, com a mínim, puguin recuperar el que van tributar en els últims tres anys del període: del 1975 al 1978.
Per percebre aquests diners, Hisenda exigeix que siguin els afectats els qui, de manera activa, reclamin la compensació. Així, han d’elaborar una sol·licitud manual per no perdre el dret a cobrar aquests diners abans que s’esgoti el termini.
El tràmit s’ha de fer en línia a través de la seu electrònica del Ministeri d’Hisenda.
Com consultar l’estat de la devolució
Per saber en quin estat es troba la sol·licitud de devolució, un cop presentada davant l’Agència Tributària, cal accedir als serveis de Renda i revisar l’expedient personal a través de l’opció «Servei de tramitació d’esborrany / declaració (Renda WEB)».
Per entrar en aquesta plataforma, l’usuari es pot identificar de tres maneres diferents:
- amb certificat digital o DNI electrònic
- amb Cl@ve (si s’està registrat al sistema)
- amb el número de referència de l’esborrany o la declaració de la Renda de l’any anterior (és un codi de 6 caràcters)
Hisenda, per la seva banda, disposa d’un termini de sis mesos per fer la devolució de l’IRPF als mutualistes des que va finalitzar la campanya de la Renda.
Les devolucions poden arribar fins als 4.000 euros en els casos més elevats, tot i que la mitjana estimada se situa al voltant dels 2.000 euros, segons càlculs d’experts fiscals.
