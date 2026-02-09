El lloguer a Girona comença l’any amb estabilitat en els preus
Arrendar un habitatge a les comarques gironines és un 0,6% més econòmic que fa un any, segons dades d'Idealista
El mercat del lloguer a la província de Girona arrenca l’any amb una certa estabilitat en els preus després d’un període en què el cost d'arrendar un habitatge no havia deixat de créixer. Segons l’últim informe de preus del portal immobiliari Idealista corresponent al mes de gener, el conjunt de les comarques gironines registren una evolució interanual lleugerament a la baixa, mentre que la ciutat de Girona continua amb un repunt moderat.
A la província de Girona, el preu mitjà se situa en 12,8 euros per metre quadrat al mes. Això suposa que llogar un pis d'uns 80 metres quadrats supera els 1.000 euros de mitjana. En comparació amb el mes anterior, l’indicador puja un 1,7% mensual, però en la variació interanual baixa un 0,6%, l’única excepció a l’alça generalitzada que l’informe detecta a la resta de províncies de l’Estat.
A la ciutat de Girona, el preu mitjà és de 12,4 euros per metre quadrat, amb un increment de l'1,6% mensual i una pujada de l'1,4% interanual. Dins del rànquing de capitals, Girona figura entre les que menys han encarit el lloguer en l’últim any, en un context en què totes les capitals analitzades presenten increments: la pujada més alta és la de Sòria (15,1%) i, a l’altra banda, les més moderades són Àvila (0,8%), Girona (1,4%) i Barcelona (1,5%).
Un 8% més car
Al conjunt d’Espanya, gener es tanca amb una pujada interanual del 8,1% i un preu mitjà de 15 euros/m², segons Idealista. L’informe també apunta un increment del 3,4% en els últims tres mesos i una pujada del 1,7% respecte del mes anterior.
En els principals mercats pel que fa a les capitals, l’encariment anual és més intens: el lloguer puja a Madrid (9,9%), Alacant (8,9%), València (8,7%) o Palma (7,7%), entre altres. Tot i això, Barcelona continua sent la capital amb els lloguers més cars, amb 24 euros/m², seguida de Madrid (23,1 euros/m²) i Sant Sebastià (18,5 euros/m²). A l’extrem contrari, Zamora (7,7 euros/m²) i Lugo (7,8 euros/m²) apareixen com les capitals amb rendes més baixes.
Per territoris, idealista situa Madrid com la província més cara per llogar (21,1 euros/m²), seguida de Barcelona (20,4) i Balears (19,1). En el bloc de comunitats autònomes, les rendes creixen a totes les regions, amb la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa al capdavant (11,1%), mentre que Catalunya registra, amb un 1,5%, l’augment més baix, tot i mantenir un preu mitjà elevat de 18,7 euros/m².
