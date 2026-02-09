Lluís Coromina: "La nostra farina és perquè els obradors facin els millors pans artesans"
Des de fa tretze anys és el director de la Farinera Coromina, de Banyoles, que té 129 d’història
Lluís Coromina, director de la Farinera Coromina, és el convidat del podcast Girona Valley número 77, un repte del Diari de Girona i l’agència creativa La Factoria que va començar fa dos anys, amb el primer entrevistat Franc Ponti, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que aquest any se celebra divendres que ve, dia 13. Coromina fa 13 anys que lidera la Farinera Coromina, que forma part del Grup Agrienergia de Banyoles, i que té 129 anys d’història.
Coromina, que encarna la cinquena generació de l’empresa, relata la trajectòria de l’empresa, el moment actual del sector i la seva aposta per la qualitat del producte. "Volem que la farina de blat, principalment, i també d’espelta i sègol i de la millor de la millor qualitat, amb blat seleccionat i proximitat perquè després vagi als millors obradors artesans i puguin oferir el millor pa", destaca el dirigent, amb la vocació de ser excel·lent en la fabricació del producte perquè "no volíem ser un més al mercat". I el temps li ha donat la raó perquè són uns referents del sector. "Entrar a un forn et comporta moments de felicitats", ressalta.
Coromina defensa que el futur de la indústria implica combinar tradició i innovació sense renunciar a la identitat. "Som una empresa amb més de cent anys d’història, però això no ens permet viure del passat; ens obliga a evolucionar constantment", explica, subratllant que la continuïtat només és possible si hi ha capacitat d’adaptació dins del mercat, on els referents, per la seva tradició, són empreses de França i Itàlia.
El responsable de la farinera remarca que el creixement no pot ser desvinculat del territori. "Arrelar-nos a Banyoles i a l’entorn no és una limitació, és una fortalesa competitiva", assegura. En aquest sentit, Coromina destaca que conèixer de prop el client, el productor i el mercat local permet prendre decisions més sòlides i sostenibles a llarg termini. Un dels eixos clau del projecte empresarial és la innovació aplicada al producte i als processos. "Innovar no vol dir fer coses extravagants, sinó millorar cada dia allò que ja fem bé", afirma. Aquesta filosofia ha permès a Farinera Coromina adaptar-se a nous hàbits de consum i a exigències creixents en qualitat i traçabilitat, amb el repte de l’expansió a nous mercats. "La internacionalització és un gran repte, un somni per a mi", admet. Innovació, productivitat, eficiència i digitalització que detalla durant la conversa en el podcast, però sempre "pensant en l’impacte de les persones". Coromina també posa l’accent en la gestió de les persones com a factor diferencial. "Les empreses no creixen si les persones que en formen part no ho fan", sosté, tot afegint que el compromís i la implicació dels equips són determinants per mantenir la competitivitat en un sector industrial exigent.
Pel que fa als reptes actuals, el dirigent admet que el context és complex. "Vivim en un entorn d’incertesa permanent, amb costos volàtils i canvis constants", apunta, però defensa que aquesta situació obliga a ser més eficients i estratègics. "La clau és anticipar-se i no esperar que els problemes esclatin", afegeix. Finalment, Coromina reivindica una manera de fer empresa basada en la responsabilitat i la visió a llarg termini. "No es tracta només de facturar més, sinó de construir projectes que tinguin sentit d’aquí a vint o trenta anys", conclou, reafirmant que competitivitat i compromís amb el territori han d’anar necessàriament plegats.
